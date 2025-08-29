जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का कहर: अली गोनी और इकबाल खान के परिवार फंसे, नेटवर्क ठप

नारी डेस्क : जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। जगह-जगह बाढ़, जलभराव और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। इस आपदा से आम लोगों के साथ-साथ टीवी इंडस्ट्री के दो बड़े नाम अली गोनी और इकबाल खान के परिवार भी प्रभावित हुए हैं।

डोडा में फंसे अली गोनी के परिवार

टीवी एक्टर अली गोनी ने बताया कि वे हाल ही में जम्मू-कश्मीर ट्रिप से मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उनके पिता और कुछ रिश्तेदार अभी भी डोडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहां जलभराव, भूस्खलन और परिवहन पूरी तरह ठप होने से हालात बेहद खराब हैं, साथ ही नेटवर्क न होने के कारण परिवार से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि, उनकी मां मुंबई में सुरक्षित हैं और काफी इंतजार के बाद आखिरकार वे अपने पिता से बात कर पाए, जिससे यह राहत मिली कि उनका परिवार सुरक्षित है।

श्रीनगर में फंसे इकबाल खान के पैरेंट्स

टीवी एक्टर इकबाल खान के लिए भी यह समय बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके माता-पिता इस समय श्रीनगर में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वह सुबह से लगातार अपने पैरेंट्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क और इंटरनेट पूरी तरह बंद होने के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। इकबाल ने आगे कहा कि उन्हें अपने पिता की ओर से एक वॉइसमेल मिला था, जिसमें कॉल बैक करने को कहा गया था, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से वह अब तक संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं।

अब तक 36 से ज्यादा लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है और प्रशासन के अनुसार अब तक 36 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में करीब 32 श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें और पुल टूट गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं, स्थिति गंभीर होने के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हैं।

प्रशासन ने लोगों से की अपील

स्थानीय प्रशासन और राहत दल लगातार बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित जगहों पर रहें, बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

जम्मू-कश्मीर में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। लोग अपने परिजनों से संपर्क न होने के कारण परेशान हैं और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हों और हर कोई सुरक्षित बाहर आ सके।