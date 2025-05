Operation Sindoor के बाद जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई इमरजेंसी कैबिनेट बैठक

नारी डेस्क: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की है। इस सैन्य कार्रवाई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 7 मई (बुधवार) को सुबह 11 बजे एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम करेंगे।

कैबिनेट बैठक से पहले, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक (रिव्यू मीटिंग) की। इस बैठक का मकसद था सीमा पर मौजूदा हालात का आकलन करना और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में बने हालात और तनाव को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है।

Honourable CM @OmarAbdullah chaired a high-level review meeting to assess the situation along the border and LoC areas. He directed officials to prioritise civilian safety, enhance infrastructure, and ensure swift, coordinated response to any emerging challenges. pic.twitter.com/BzclLq94yZ