Iran-Israel War: ‘कई रातों से सो नहीं पाए हैं…’ फंसे भारतीय छात्र, घर लौटने को तरस रहे’

नारी डेस्क: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के कारण करीब 36,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से लगभग 1,500 छात्र भी शामिल हैं। खासकर मेडिकल के छात्र इजरायल के हमलों से बचने के लिए अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में रहने को मजबूर हैं।

तेहरान की शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे इम्तिसाल मोहिदीन ने बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब 2:30 बजे जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर वे और उनके साथी बेसमेंट में चले गए। तब से वे लगातार जाग रहे हैं और सो नहीं पाए हैं। इम्तिसाल ने कहा, “हम तीन दिन से नींद से वंचित हैं और हर रात धमाकों की आवाजें सुनकर डर के मारे कहीं भी जाने से डरते हैं।”

