वर्किंग वुमन के लिए करवा चौथ पर इंस्टेंट ब्यूटी टिप्स,  सिर्फ 5 मिनट में ही चमक जाएगा चेहरा

नारी डेस्क: करवा चौथ के दिन ऑफिस के बाद तैयार होने का समय कम मिलता है, लेकिन हर महिला चाहती है कि वो इस खास दिन पर खूबसूरत और ग्लोइंग दिखे। अगर आप भी वर्किंग हैं तो चलिए जानते हैं कुछ इंस्टेंट ब्यूटी टिप्स, जो आपको कम समय में परफेक्ट लुक देंगे।



फेस को तुरंत ग्लो देने के लिए होम फेशियल

ऑफिस से आने के बाद चेहरा धोकर 5 मिनट के लिए स्टीम लें या गुनगुने पानी से चेहरा साफ करें। फिर अलोवेरा जेल + हनी + नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। इससे तुरंत फ्रेशनेस और नेचुरल ग्लो आता है। डल स्किन के लिए बेसन + दही + हल्दी का पैक बनाएं और 10 मिनट लगाकर धो लें। ये पैक स्किन को ब्राइट और सॉफ्ट बनाता है।



इंस्टेंट मेकअप ट्रिक

स्किन पर पहले BB या CC क्रीम लगाएं – ये फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करती है। काजल, मस्कारा और रेड लिपस्टिक से अपने लुक को पूरा करें। कम समय में आपको मिल जाएगा सिंपल लेकिन एलिगेंट करवा चौथ लुक।



हेयर के लिए क्विक फिक्स

बालों में थोड़ी सी सीरम या एलोवेरा जेल लगाकर हल्के हाथों से सेट करें। अगर बाल ऑयली हैं तो ड्राई शैम्पू या टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। इससे बाल तुरंत फ्रेश और वॉल्यूम वाले लगेंगे।



लिप्स और हैंड्स का ख्याल

होंठों पर पहले लिप बाम या घीलगाएं, फिर लिपस्टिक। हाथों में गुलाबजल + ग्लिसरीन लगाएं ताकि वो सॉफ्ट और खूबसूरत दिखें। छोटे-से बिंदी, झुमके और सिंदू से लुक को पूरा करें। चाहे समय कम हो, ये छोटे टच आपको फेस्टिव और ग्रेसफुल लुक देंगे। पूजा से पहले थोड़ा गुलाबजल चेहरे पर स्प्रे करें, इससे त्वचा तुरंत तरोताजा हो जाएगी और मेकअप लंबे समय तक टिकेगा।