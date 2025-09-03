05 SEPFRIDAY2025 9:45:58 PM
अगले 3 घंटे में बिगड़ेगा मौसम:IMD ने फिर जारी किया अलर्ट, 8 जिलों में भारी बाढ़ का खतरा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Sep, 2025 06:41 PM
 नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और इसके आसपास के जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 घंटे के अंदर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और गौतमबुद्ध नगर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।

लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

गाजियाबाद में सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश रुक-रुक कर जारी है। मंगलवार को दिनभर बारिश होती रही और बुधवार को भी दोपहर तक तेज बारिश ने शहर को थाम कर रखा।
लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

 मोहल्लों में बाढ़ जैसी स्थिति

बारिश का सबसे ज्यादा असर विजयनगर, सैन विहार, सुदामापुरी, चरण सिंह कॉलोनी, और प्रताप विहार जैसे इलाकों में देखा गया, जहां घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायर तक पानी में डूब गए। प्रताप विहार के विद्युत उपकेंद्र में भी जलभराव हो गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।

 सड़कों पर पानी, यातायात पर असर

बारिश का असर सिर्फ कॉलोनियों तक नहीं, बल्कि मुख्य सड़कों और अंडरपासों पर भी देखने को मिला:

गौशाला रोड अंडरपास

हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे अंडरपास

इन जगहों पर पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई और गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई।

मौसम विभाग की चेतावनी से लोगों में डर

IMD द्वारा जारी चेतावनी के बाद लोगों में भय और सतर्कता का माहौल है। लोग पहले से ही भारी बारिश की वजह से परेशान हैं और अब फिर से आने वाले तीन घंटों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।

क्या करें, क्या न करें? (सावधानियां)

बारिश के दौरान जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। जलभराव वाले इलाकों से बचें, वहां करंट लगने या फिसलने का खतरा रहता है। वाहन चलाते समय धीरे चलें और पानी से भरे रास्तों पर सावधानी बरतें। प्रशासन की ओर से जारी सूचनाओं और अलर्ट का पालन करें।
 

 

