यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर देंगी ये 5 आयुर्वेदिक चीजें, एक्सपर्ट ने शेयर किए नुस्खे

नारी डेस्क: आजकल की बिगड़ी हुई जीवनशैली और गलत खानपान के कारण शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना आम हो गया है। यह एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में प्यूरिन नामक तत्व के टूटने से बनता है। जब यह अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपायों की मदद से यूरिक एसिड को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन 5 असरदार चीजों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं।

गिलोय - शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स

गिलोय को आयुर्वेद में ‘अमृता’ कहा गया है। यह न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है, बल्कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी सहायक है। गिलोय की डंडी का काढ़ा बनाकर रोज सुबह पीने से किडनी की कार्यक्षमता बेहतर होती है और यूरिक एसिड धीरे-धीरे शरीर से बाहर निकलता है। 1 गिलास पानी में गिलोय की डंडी डालकर 5-7 मिनट उबालें। छानकर गुनगुना पीएं। दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लें।

आंवला – एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सुपरफूड

आंवला विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में सूजन को कम करता है और यूरिक एसिड को संतुलित करने में मदद करता है। आंवला का रस शरीर को डिटॉक्स करता है और लिवर व किडनी को मजबूत बनाता है। रोज सुबह 2 चम्मच ताजा आंवला रस गुनगुने पानी के साथ लें। चाहें तो सूखा आंवला चूर्ण भी ले सकते हैं।

त्रिफला – आंतों की सफाई और यूरिक एसिड का इलाज

त्रिफला चूर्ण तीन फलों हरड़, बहड़ा और आंवला से बना होता है। यह पाचनतंत्र को दुरुस्त करता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें।

नींबू पानी – यूरिक एसिड का नेचुरल फाइटर

नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड को घोलने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर को क्षारीय (alkaline) बनाए रखता है, जिससे यूरिक एसिड जमा नहीं होता। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और रोज सुबह खाली पेट लें।

मेथी दाना – शरीर को अंदर से साफ करे

मेथी दाना डाइजेशन सुधारने के साथ-साथ यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में भी असरदार है। इसके बीजों में ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी को डिटॉक्स करते हैं और यूरिक एसिड को कम करते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना रातभर पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट बीज चबाएं और पानी पी लें।

सावधानियां

ज्यादा प्रोटीन और रेड मीट से परहेज करें। शराब और शुगर से भरपूर खाद्य पदार्थ से दूरी बनाएं। खूब पानी पीएं (दिन में 8-10 गिलास)। नियमित योग और हल्का व्यायाम करें।

यूरिक एसिड का बढ़ना एक गंभीर समस्या बन सकती है, लेकिन यदि आप समय रहते आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं और जीवनशैली में सुधार करें, तो यह पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। ऊपर बताए गए 5 उपाय न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना राहत दिलाते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।