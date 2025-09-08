AC  के अचानक ब्लास्ट होने का क्या कारण है?  क्या सावधानियां रखें ताकि ऐसा हादसा आपके घर में न हो

नारी डेस्क: हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शहर की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रात को एसी में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनकी बेटी शामिल हैं। जबकि बेटा अब भी अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है – क्या हमारे घरों में लगे एसी भी जानलेवा हो सकते हैं?

क्यों फट जाता है एसी? एक्सपर्ट क्या कहते हैं

इस तरह के हादसे कोई नई बात नहीं हैं। गर्मी और उमस के मौसम में एसी लगातार लंबे समय तक चलाया जाता है, जिससे इसके कंप्रेसर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार चलने वाला कंप्रेसर गर्म होकर ओवरहीट हो सकता है, जिससे एसी में आग लगने या ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।

शॉर्ट सर्किट का खतरा भी असली है

रात के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं और एसी लगातार चालू होता है, तब शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे अधिक होती है। बहुत बार लोगों को पता भी नहीं चलता और हादसे हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप एसी में टाइमर सेट करें, जिससे वह कुछ घंटों बाद अपने आप बंद हो जाए और कंप्रेसर को ठंडा होने का समय मिले।

फरीदाबाद में AC फटने से तीन लोगों की मौत, एक ही कमरे में सोए पति-पत्नी और बेटी का दम घुटा।



हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को मकान में एसी का कंप्रेसर फट गया।



इससे एक ही कमरे में सोए पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। 🥺 pic.twitter.com/XCOdxBCRZO — Rajan Yadav (@RajanYadav83) September 8, 2025

इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके आप बच सकते हैं बड़े हादसे से

टाइमर का इस्तेमाल करें

रात भर एसी चलाने की बजाय, उसमें टाइमर सेट करें। यह फीचर ज्यादातर एसी में होता है। इससे कुछ घंटों बाद एसी अपने आप बंद हो जाएगा और मशीन ओवरहीट नहीं होगी।

हर 10-15 दिन में करें फिल्टर की सफाई

बहुत से लोग गर्मी भर एसी का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन फिल्टर की सफाई नहीं करते। गंदा फिल्टर एसी की कूलिंग कम कर देता है और मशीन पर ज़रूरत से ज्यादा दबाव डालता है। इसलिए हर 10-15 दिन में इसे ज़रूर साफ करें।

साल में कम से कम 1 बार कराएं पूरी सर्विसिंग

एसी की सर्विसिंग करवाना बेहद जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि मशीन के अंदर के सभी हिस्से सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। खासकर वायरिंग, प्लग, स्विच बोर्ड आदि की जांच ज़रूरी है ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो।

टर्बो मोड का अधिक इस्तेमाल न करें

टर्बो मोड से एसी जल्दी ठंडा जरूर करता है लेकिन इस मोड में एसी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर आप रोजाना या लंबे समय तक इसे टर्बो मोड में चलाते हैं, तो यह खतरनाक हो सकता है।

आउटर यूनिट की साफ-सफाई भी जरूरी है

अगर आपके घर में स्प्लिट एसी लगा है तो केवल इनडोर नहीं, बल्कि आउटर यूनिट की सफाई भी बहुत जरूरी है। बाहर की यूनिट पर धूल और मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे वह ज्यादा गर्म होती है। आप समय-समय पर उस पर पानी छिड़क सकते हैं या गीले कपड़े से पोछ सकते हैं – लेकिन ध्यान रखें कि ये काम करते समय एसी बंद होना चाहिए।

पुराना एसी है तो सतर्क हो जाएं

5 साल से ज्यादा पुराना एसी हो चुका है तो उसकी सर्विसिंग और देखभाल में कोई लापरवाही न करें। पुरानी मशीनें जल्दी ओवरहीट होती हैं और उनमें ब्लास्ट का खतरा ज़्यादा होता है।

फरीदाबाद जैसी दर्दनाक घटना किसी भी घर में हो सकती है अगर हम अपने एसी को सही तरीके से इस्तेमाल न करें। यह हादसा हमें चेतावनी देता है कि समय रहते हम अपनी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक चीजों की देखभाल करना शुरू करें। सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी।

अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए टिप्स को आज से ही फॉलो करें