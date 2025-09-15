16 SEPTUESDAY2025 7:51:48 PM
प्राइवेट पार्ट की स्किन क्यों हो जाती है काली? कैसे करें इसे गोरा और साफ, जान लीजिए टिप्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Sep, 2025 04:21 PM
प्राइवेट पार्ट की स्किन क्यों हो जाती है काली? कैसे करें इसे गोरा और साफ, जान लीजिए टिप्स

नारी डेस्क:  प्राइवेट पार्ट की स्किन का काला होना एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखी जाती है और इससे लोग काफी परेशान रहते हैं। इस क्षेत्र की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए इसका सही ध्यान रखना जरूरी होता है।

प्राइवेट पार्ट की स्किन काली क्यों हो जाती है?

प्राइवेट पार्ट की त्वचा का काला पड़ना यानी हाइपरपिगमेंटेशन इसकी सबसे बड़ी वजह है। जब त्वचा में मेलानिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह काला दिखने लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं

फ्रिक्शन (रगड़ना)

तंग कपड़े पहनने की आदत प्राइवेट पार्ट की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। जब आप लंबे समय तक सख्त और चिपके हुए कपड़े पहनते हैं, तो इस क्षेत्र की त्वचा पर लगातार रगड़ होती रहती है। इससे त्वचा में जलन और सूजन हो सकती है, जो धीरे-धीरे स्किन के रंग को डार्क कर देती है। खासकर सिंथेटिक कपड़े जो हवा नहीं आने देते, वे इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, ज्यादा देर तक पसीना रहना भी त्वचा में इंफेक्शन और कालेपन का कारण बन सकता है। इसलिए, हमेशा आरामदायक और सूती कपड़े पहनना चाहिए, ताकि त्वचा को आराम मिले और फ्रिक्शन न हो।

हार्मोनल बदलाव

महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी प्राइवेट पार्ट की त्वचा के रंग पर प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन का स्तर बदल जाता है, जिससे मेलानिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे त्वचा काली हो सकती है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान हार्मोनल असंतुलन और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी समस्याएं भी स्किन डार्कनिंग का एक बड़ा कारण हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से त्वचा संवेदनशील हो जाती है और आसानी से रंगत में फर्क आ सकता है। इस दौरान सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

गलत साफ-सफाई

प्राइवेट पार्ट की सही तरीके से सफाई न करना भी इस क्षेत्र के कालेपन की एक आम वजह है। जब इस क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ नहीं रखा जाता, तो बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन हो सकते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और रंगत को गहरा कर देते हैं। बहुत ज्यादा हार्श साबुन या केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र की सफाई के लिए हल्के और प्राकृतिक साबुन या क्लीनजर का इस्तेमाल करें और रोजाना धोना जरूरी है। साथ ही, साफ और सूखे कपड़ों का प्रयोग भी जरूरी होता है।

उम्र और धूप

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा की नमी और कोलेजन कम होने लगती है, जिससे त्वचा कमजोर और काली होने लगती है। इसके अलावा, प्राइवेट पार्ट की त्वचा भी धूप के संपर्क में आ सकती है, खासकर गर्मियों में जब लोग स्विमिंग या बाहर जाते हैं। सीधे सूर्य के यूवी किरणों का प्रभाव इस संवेदनशील क्षेत्र की त्वचा पर पड़ता है, जिससे रंगत गहरा हो सकती है। इसलिए धूप में जाने से पहले इस क्षेत्र को ढक कर रखना या सनस्क्रीन लगाना अच्छा होता है ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे।

प्राइवेट पार्ट की त्वचा को गोरा और साफ बनाने के घरेलू उपाय

यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप स्किन की रंगत निखार सकते हैं:

दही (योगर्ट): दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को साफ और मुलायम बनाता है। प्रभावित जगह पर दही लगाएं, 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। नियमित उपयोग से काला रंग कम होता है।

बेसन: बेसन और पानी का पेस्ट बनाकर प्राइवेट एरिया पर लगाएं। सूखने पर धो लें। हफ्ते में 2-3 बार करें। बेसन मृत कोशिकाएं हटाकर त्वचा को चमकदार बनाता है।

एलोवेरा जेल: एलोवेरा में मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कोलेजन बढ़ाते हैं और कालेपन को हल्का करते हैं। रोजाना 20-30 मिनट जेल लगाएं।

संतरे का रस और हल्दी: संतरे के रस में हल्दी मिलाकर प्रभावित जगह लगाएं। सूखने पर धो लें। यह प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है।

गुलाबजल और चंदन: गुलाबजल और चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और लगाएं। सूखने पर धो लें। यह त्वचा को ठंडक और नमी देता है।

आलू: आलू की स्लाइस काटकर मसाज करें। आलू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं जो कालेपन को कम करते हैं।

डॉक्टर की सलाह

प्राइवेट पार्ट की सफाई नियमित और सही तरीके से करें। तंग कपड़े पहनने से बचें, जिससे रगड़ कम हो। हार्मोनल समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें। केमिकल युक्त क्रीम या ब्लीचिंग उत्पादों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के न करें।

प्राइवेट पार्ट की स्किन का काला होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से इसे कम किया जा सकता है। अगर समस्या गंभीर हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। सही खान-पान, साफ-सफाई और नियमित देखभाल से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और गोरा रख सकते हैं।   

