अगर नवरात्रि में दिखें ये 5 संकेत, समझिए मां दुर्गा की कृपा हो गई आप पर

नारी डेस्क: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। मान्यता है कि जब माता रानी अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, तो वह कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा का अनुभव कराती हैं। आइए जानते हैं वे 5 शुभ संकेत, जो बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं।

घर में खुशियों का माहौल

अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर का वातावरण हंसी-खुशी और सकारात्मकता से भरा हो, सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग दिखाई दे तथा किसी प्रकार का विवाद न हो, तो यह मां दुर्गा की प्रसन्नता का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि घर में देवी का आशीर्वाद बना हुआ है।

शुभ समाचार मिलना

नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपको कोई अच्छा समाचार मिले, जैसे नौकरी में सफलता, धन लाभ, परीक्षा में अच्छे परिणाम या परिवार में नई खुशखबरी, तो इसे माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि देवी आपके जीवन की बाधाएं दूर कर रही हैं।नवरात्रि के समय यदि परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारा, एकता और प्रेम बना रहे, तो यह भी देवी दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। मां जगदंबा की कृपा से घर में सामंजस्य और स्थिरता बनी रहती है।

घर के मंदिर में छिपकली का दिखना

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। यह मां लक्ष्मी के आगमन और देवी दुर्गा की विशेष कृपा का संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में धन-समृद्धि और सौभाग्य प्रवेश करने वाला है।

शंख या घंटियों की आवाज सुनाई देना

नवरात्रि के दौरान अचानक शंख या मंदिर की घंटियों जैसी पवित्र ध्वनि सुनाई देना अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वह अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपके जीवन में ये 5 संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे समय में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की पूजा करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए।