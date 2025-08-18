19 AUGTUESDAY2025 11:49:43 AM
मस्सा बिगाड़ रहा है आपकी खूबसूरती ? तो इन देसी नुस्खों से करें जड़ से खत्म

नारी डेस्क: आज कल बहुत से लोग  मस्से (Warts) की समस्या से जूझ रहे हैं। मस्से त्वचा पर छोटे-छोटे उभार होते हैं। यह सीधे तौर पर किसी कमजोरी से नहीं बल्कि शरीर में Human Papilloma Virus (HPV) के संक्रमण के कारण होते हैं। यह वायरस त्वचा की ऊपरी परत पर असर डालकर कोशिकाओं को असामान्य रूप से बढ़ा देता है और मस्से बन जाते हैं। लेकिन, अगर शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो तो यह वायरस जल्दी असर करता है और मस्से बढ़ने लगते हैं। चलिए जानते हैं इसके कारण और छुटकारा पाने के तरीके। 


 मस्सों के मुख्य कारण

-शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता का कम होना
-असंतुलित खानपान व विटामिन की कमी
-ज्यादा तनाव और नींद की कमी
-डायबिटीज या हार्मोनल असंतुलन
-गंदगी व त्वचा की साफ-सफाई न रखना
-संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना


 मस्सों से छुटकारे का देसी इलाज

लहसुन (Garlic): लहसुन की कली को काटकर मस्से पर रगड़ें और ऊपर से पट्टी बांध दें। इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण मस्सों को सुखा देते हैं।

केले का छिलका (Banana Peel): केले के छिलके का सफेद हिस्सा मस्से पर रगड़ें और रातभर बांधकर रखें। धीरे-धीरे मस्सा सूखने लगेगा।

अंजीर का दूध (Fig Milk):  ताजे अंजीर की डंठल तोड़कर उसमें से निकलने वाला सफेद दूध मस्से पर लगाएं। यह मस्से को जड़ से सुखा देता है।

एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar):   कॉटन में विनेगर लेकर मस्से पर लगाएँ और पट्टी बांध लें।इसमें मौजूद एसिड मस्से को धीरे-धीरे खत्म करता है।

नीम और तुलसी का रस: नीम और तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर मस्से पर लगाएं।यह एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक होते हैं।


 बचाव के उपाय

-विटामिन C और जिंक से भरपूर भोजन लें (आंवला, नींबू, संतरा, पपीता)।
-इम्यूनिटी मजबूत रखें।
-मस्से को छूने या काटने से बचें।
-हमेशा त्वचा साफ और सूखी रखें।
-अगर मस्से बहुत बढ़ जाएं या दर्द/खून आने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।


 

