हंसिका मोटवानी बिना सिंदूर-मंगलसूत्र के घर ले लाईं बप्पा, तलाक की अफवाहों को मिली हवा

नारी डेस्क: फेमस एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें गणपति बप्पा की मूर्ति लेने के दौरान स्पॉट किया गया, लेकिन इस दौरान उनकी हालत और लुक ने सभी का ध्यान खींचा और उनके तलाक की अफवाहों को और हवा मिल गई।

अकेले पहुंचीं बप्पा की मूर्ति लेने

मंगलवार रात हंसिका मुंबई के एक गणपति स्टॉल पर बप्पा की मूर्ति लेने पहुंचीं। इस दौरान वह अकेली थीं। आमतौर पर वह अपने पति सोहेल कथूरिया के साथ नजर आती थीं, लेकिन इस बार उनके पति साथ नहीं थे। इसी बात ने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए।

सिंदूर और मंगलसूत्र गायब

हंसिका के लुक ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने ना तो सिंदूर लगाया था, ना ही मंगलसूत्र पहना था, और उनके माथे पर बिंदी भी नहीं थी। उनका चेहरा भी पहले की तरह खिला हुआ नहीं लग रहा था। फैंस ने उनकी उदासी और थकान को भी नोटिस किया। हंसिका ने बप्पा की मूर्ति लेने से पहले सारे पूजा-पाठ के रिवाज अकेले ही पूरे किए। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की और पूजा के बाद सीधे अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गईं। उन्होंने मीडिया को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया।

तलाक की अफवाहों को मिली ताकत

पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि हंसिका अपने पति से अलग रह रही हैं और मायके में शिफ्ट हो चुकी हैं। अब जब वो बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के नजर आईं, तो लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि शायद उनके रिश्ते में वाकई कुछ दिक्कत चल रही है हालांकि, हंसिका या उनके पति की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं – “क्या हंसिका का तलाक हो गया है?”

फैन्स कर रहे हैं दुआ

जहां कुछ लोग इस मामले को लेकर कयास लगा रहे हैं, वहीं हंसिका के चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए और वो पहले की तरह खुश नजर आएं।

