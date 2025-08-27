01 SEPMONDAY2025 7:46:13 AM
Nari

हंसिका मोटवानी बिना सिंदूर-मंगलसूत्र के घर ले लाईं बप्पा, तलाक की अफवाहों को मिली हवा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Aug, 2025 04:47 PM
हंसिका मोटवानी बिना सिंदूर-मंगलसूत्र के घर ले लाईं बप्पा, तलाक की अफवाहों को मिली हवा

नारी डेस्क:  फेमस एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें गणपति बप्पा की मूर्ति लेने के दौरान स्पॉट किया गया, लेकिन इस दौरान उनकी हालत और लुक ने सभी का ध्यान खींचा और उनके तलाक की अफवाहों को और हवा मिल गई।

अकेले पहुंचीं बप्पा की मूर्ति लेने

मंगलवार रात हंसिका मुंबई के एक गणपति स्टॉल पर बप्पा की मूर्ति लेने पहुंचीं। इस दौरान वह अकेली थीं। आमतौर पर वह अपने पति सोहेल कथूरिया के साथ नजर आती थीं, लेकिन इस बार उनके पति साथ नहीं थे। इसी बात ने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए।

PunjabKesari

सिंदूर और मंगलसूत्र गायब

हंसिका के लुक ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने ना तो सिंदूर लगाया था, ना ही मंगलसूत्र पहना था, और उनके माथे पर बिंदी भी नहीं थी। उनका चेहरा भी पहले की तरह खिला हुआ नहीं लग रहा था। फैंस ने उनकी उदासी और थकान को भी नोटिस किया। हंसिका ने बप्पा की मूर्ति लेने से पहले सारे पूजा-पाठ के रिवाज अकेले ही पूरे किए। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की और पूजा के बाद सीधे अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गईं। उन्होंने मीडिया को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया।

PunjabKesari

तलाक की अफवाहों को मिली ताकत

पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि हंसिका अपने पति से अलग रह रही हैं और मायके में शिफ्ट हो चुकी हैं। अब जब वो बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के नजर आईं, तो लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि शायद उनके रिश्ते में वाकई कुछ दिक्कत चल रही है हालांकि, हंसिका या उनके पति की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं – “क्या हंसिका का तलाक हो गया है?”

फैन्स कर रहे हैं दुआ

जहां कुछ लोग इस मामले को लेकर कयास लगा रहे हैं, वहीं हंसिका के चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए और वो पहले की तरह खुश नजर आएं।
 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it