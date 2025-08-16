19 AUGTUESDAY2025 11:46:30 AM
पाकिस्तान में  अचानक आई बाढ़ में सब कुछ हो गया बर्बाद, 48 घंटे में 300 लोगों की हुई मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Aug, 2025 05:39 PM
नारी डेस्क: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। अप्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, मूसलाधार बारिश के कारण प्रांत के विभिन्न जिलों में बाढ़ आ गई और यहां 21 अगस्त तक रुक-रुककर बारिश होने के आसार हैं। पिछले 48 घंटों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण 307 लोग मारे गए हैं।
 

खबरों की मानें तो मृतकों में 279 पुरुष, 15 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। 23 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें 17 पुरुष, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। प्रांत के बाजौर, बुनेर, स्वात, मनाहरा, शांगला, तोरघर और बटाग्राम जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक 184 लोगों की मौत बुनेर में हुई है। शांगला में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि मनसेहरा में 23, स्वात में 22, बाजौर में 21, बटाग्राम में 15, लोअर दीर में पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं एबटाबाद में एक बच्चा डूब गया। 
 

अब तक कुल 74 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 63 आंशिक रूप से और 11 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। राहत दल और जिला प्रशासन आपस में समन्वय बनाए हुए हैं, जो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। पीडीएमए प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि मृतकों या घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। मानसून के मौसम की जून के अंत में शुरुआत होने के बाद से कई बार हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे देश में कहर बरपाया है। विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और विस्थापन ने परेशानी बढ़ा दी है।
 

