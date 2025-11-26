कभी भी सेफ नहीं नारी ! हर 10 मिनट में फैमिली या पार्टनर कर रहा महिला की हत्या

नारी डेस्क: यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या हो रही है, हैरानी की बात तो यह है कि इसे रोकने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने के इंटरनेशनल डे पर जारी, UNODC और UN Women की 2025 की महिलाओं की हत्या रिपोर्ट का अनुमान है कि 2024 में 83,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया।

इन देशाें में बुरा हाल

रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत की मौत उनके करीबी पार्टनर या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई, जिससे घर के अंदर लगातार बने रहने वाले खतरे का पता चलता है। UN का कहना है कि टेक्नोलॉजी ने साइबरस्टॉकिंग, जबरदस्ती कंट्रोल और इमेज के आधार पर हिंसा जैसे गलत इस्तेमाल को और बढ़ा दिया है, जो जानलेवा हमलों में बदल सकते हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय महिलाओं की हत्या की दर दर्ज की गई, उसके बाद अमेरिका, ओशिनिया, एशिया और यूरोप का नंबर आता है।



करीबी के हाथों 50,000 महिलाओं की मौत

रिपोर्ट में मिलकर रोकथाम के प्रयासों, मजबूत कानूनों और बेहतर सर्वाइवर सर्विस की मांग की गई है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 50,000 महिलाओं और लड़कियों को उनके करीबी पार्टनर या परिवार के दूसरे सदस्यों, जिनमें पिता, माता, चाचा और भाई शामिल हैं, ने मार डाला यानी हर दिन औसतन 137 महिलाएं या लड़कियां मर रही हैं। अभी के और पहले के करीबी पार्टनर ही महिलाओं की हत्या के सबसे ज़्यादा संभावित अपराधी हैं, जो परिवार से जुड़ी सभी हत्याओं का औसतन 60 प्रतिशत है।