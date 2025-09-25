इस देसी जुगाड़ से सीलिंग फैन की धूल होगी मिनटों में साफ

नारी डेस्क: दिवाली हो या गर्मी का मौसम, छत पर लगा फैन हमेशा धूल से भर जाता है। उसे साफ करना सबको मुश्किल लगता है क्योंकि ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। स्टूल या सीढ़ी पर चढ़कर पंखा साफ करना जोखिम भरा भी हो सकता है। लेकिन यूट्यूबर पूनम देवनानी ने ऐसा देसी जुगाड़ बताया है, जिससे बिना हाथ गंदे किए और बिना स्टूल के भी पंखा मिनटों में चमक जाएगा। आइए जानते हैं उनका आसान तरीका –

फैन वाइपर बनाने के लिए ज़रूरी सामान

कपड़े टांगने वाला हैंगर

लंबा पाइप या लकड़ी का डंडा

पुराना फोम स्पंज

रस्सी या मजबूत टेप

डिटर्जेंट या डिशवॉश लिक्विड

वाइपर तैयार करने का तरीका

सबसे पहले हैंगर के हुक वाले हिस्से को सीधा कर लें। अब इस हैंगर को पाइप या डंडे के सिरे पर अच्छी तरह बांध दें। इसके बाद फोम स्पंज को हैंगर पर लपेटें और उसे रस्सी या टेप से मजबूती से कस दें। ध्यान रखें कि स्पंज के बीच थोड़ी खाली जगह हो, ताकि यह आसानी से पंखे की ब्लेड में फिट हो सके।

पहली स्टेप – धूल झाड़ना

पंखे की ब्लेड पर मोटी धूल जम जाती है। इसे साफ करने के लिए वाइपर को सूखा ही रखें और धीरे-धीरे ब्लेड के ऊपर फिट करके धूल को नीचे गिरा दें। इस तरह पंखा धूल से मुक्त हो जाएगा।

दूसरी स्टेप – गीले वाइपर से सफाई

अब एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी डालें और उसमें डिटर्जेंट या डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। वाइपर को इस घोल में डुबोकर हल्का गीला करें और पंखे की हर ब्लेड को अच्छे से पोंछें। गंदगी ज्यादा होने पर स्पंज को फिर से घोल में भिगोकर इस्तेमाल करें।

आखिरी स्टेप – सूखा पोंछना

सभी ब्लेड साफ करने के बाद वाइपर को साफ पानी में धो लें और निचोड़कर लगभग सूखा कर लें। अब इसी से ब्लेड को दोबारा पोंछें, ताकि कोई नमी न रहे। इससे पंखा ज्यादा समय तक साफ-सुथरा रहेगा और धूल तुरंत नहीं जमेगी।

पूनम देवनानी का यह जुगाड़ न सिर्फ दिवाली की सफाई में काम आएगा बल्कि रोज़ाना पंखा साफ करने का झंझट भी आसान बना देगा। बिना सीढ़ी, बिना स्टूल और बिना धूल झेले आपका पंखा अब मिनटों में चमक जाएगा।