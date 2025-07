एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ भूकंप के झटके...  आज 3 मिनट के लिए रुक गई दिल्ली

नारी डेस्क: दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वीरवार नौ बजकर पांच मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गयी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़ समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक तरफ बारिश दूसरी तरफ भूकंप ने दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा दी।

#WATCH | A 4.4 magnitude earthquake hit Jhajjar, Haryana at 9.04 am IST today. Strong tremors were felt in Delhi-NCR. Rajbala in Jhajjar says, "...I was sitting on my terrace and cleaning something. When everything started shaking vigorously. I had never felt such an earthquake… pic.twitter.com/jjMGZmqLaV

भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई रिपोटर् सामने नहीं आयी है। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात से तेज बारिश, जाम एवं जलभराव झेल रहे लोग आज सुबह भूकंप के तेज झटकों से सहम गए। लोग डरकर घर से बाहर निकल आए।

#WATCH | An earthquake with a magnitude of 4.4 on the Richter Scale hit Jhajjar, Haryana today at 9:04 am IST. Strong tremors felt in Delhi-NCR.



A man in Ghaziabad, UP says, "The tremors felt quite strong...I was at a shop when it hit, it felt as if someone was shaking the… pic.twitter.com/CGEJN71eQS