कहीं आप तो नहीं डूब रहे अकेलेपन में? इन संकेतों को भूलकर भी न करें इग्नोर

नारी डेस्क: अनजाने में ही, आपकी दुनिया कभी-कभी धीरे-धीरे छोटी होती जाती है: कम चलना, ऑफ़िस में कम दिन, दोस्तों से मिलना रद्द करना। चैट पर योजनाएं बिखरती हुई देखना, क्योंकि दोस्त डेट या मिलने की जगह तय करने के लिए संघर्ष करते हैं। आप थोड़ा उदास या अलग-थलग महसूस करने लग सकते हैं। आदतों और मनोदशा में सूक्ष्म बदलाव आ सकते हैं। क्या आप... अकेले हो सकते हैं? यह एक ऐसा लेबल नहीं है जिससे हम में से कई लोग आसानी से जुड़ जाते हैं, खासकर अगर आपको पता हो कि आपके दोस्त हैं, या आप किसी खुशहाल रिश्ते में हैं। लेकिन अकेलापन हम सभी को समय-समय पर हो सकता है - और इसे पहचानना इसे ठीक करने का पहला कदम है।



तो, अकेलापन क्या है?

अकेलापन वह तकलीफ़ है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारे रिश्ते हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते - चाहे वह गुणवत्ता में हो या मात्रा में। यह वस्तुगत रूप से अकेले होने (जिसे "सामाजिक अलगाव" भी कहा जाता है) जैसा नहीं है। आप दोस्तों से घिरे होने पर भी, या अकेले पूरी तरह संतुष्ट होने पर भी, गहरा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अकेलापन व्यक्तिपरक होता है;, बहुत से लोगों को तब तक एहसास नहीं होता कि वे अकेले हैं जब तक यह एहसास लगातार बना रहता है।



किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?

आपको शारीरिक ठंडक, खालीपन या खोखलापन महसूस हो सकता है (मैंने इसे ऐसे महसूस होते सुना है जैसे आपका कोई अंग गायब हो गया हो)। कुछ शोध बताते हैं कि सामाजिक दर्द मस्तिष्क में शारीरिक दर्द के समान ही महसूस होता है। व्यवहार संबंधी संकेतों में ये शामिल हो सकते हैं जैसे- दिनचर्या में बदलाव, सोने या सोते रहने में परेशानी, भूख में बदलाव (हो सकता है कि आप सामान्य से ज़्यादा या कम खा रहे हों, या आपके आहार में विविधता कम हो) उन योजनाओं से दूर हो जाना जिनका आप आमतौर पर आनंद लेते थे (हो सकता है कि आप नियमित व्यायाम कक्षा छोड़ रहे हों, या शो या खेल आयोजनों में कम जा रहे हों)।



भावनात्मक रूप से, आप महसूस कर सकते हैं जैसे:

-लगातार उदासी

-थकावट

-अलगाव

-जैसे आप दूसरों के साथ होने पर भी, कहीं के नहीं हैं।

-आप अस्वीकृति या आलोचना के प्रति भी ज़्यादा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं।

अकेलेपन को पहचानना अक्सर मुश्किल क्यों होता है?

दुख की बात है कि अकेलेपन को स्वीकार करने को लेकर अभी भी बहुत कलंक है, खासकर पुरुषों के लिए। बहुत से लोग खुद को अकेला मानने से कतराते हैं, या उन्हें लगता है कि यह उन्हें "हारे हुए" के रूप में चिह्नित करता है। लेकिन यह चुप्पी समस्या को और भी बदतर बना सकती है। जब कोई इसके बारे में बात नहीं करता, तो अकेलेपन के चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और कलंक बना रहता है। क्षणिक अकेलापन सामान्य है, लेकिन दीर्घकालिक या लगातार अकेलापन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।



शोध बताते हैं कि दीर्घकालिक अकेलापन इनसे जुड़ा है:

-अवसाद

-चिंता

-कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली

-हृदय रोग

-समय से पहले मृत्यु।



खुद को समझें

अकेलापन आत्म-बल भी बन सकता है। जब अकेलापन सामान्य लगता है, तो यह दुनिया को देखने के आपके नज़रिए को आकार देना शुरू कर सकता है: आप अस्वीकृति की उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा पीछे हट जाते हैं और यह चक्र गहरा होता जाता है। जितनी जल्दी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, उससे बाहर निकलना उतना ही आसान होगा। हममें से ज़्यादातर लोगों को फलने-फूलने के लिए अलग-अलग तरह के रिश्तों की ज़रूरत होती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि क्या आप जुड़ाव महसूस करते हैं और इन रिश्तों में आपकी कोई सार्थक भूमिका है। अगर आपके बीच गहरा जुड़ाव, साझा पहचान या समुदाय की भावना नहीं है, तो आप मज़बूत दोस्ती के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कृतघ्न हैं, या एक बुरे दोस्त हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको ज़्यादा या अलग तरह के रिश्तों की ज़रूरत है।



कैसे करें खुद का बचाव

खुद से पूछना शुरू करें: मैं किस तरह के जुड़ाव की कमी महसूस कर रहा हूं? क्या यह व्यक्तिगत दोस्ती है? कोई साथी? अनौपचारिक सामाजिक मेलजोल? कोई साझा उद्देश्य या समुदाय? फिर सोचें कि अतीत में किस चीज़ ने आपको ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने में मदद की है। कुछ लोगों के लिए, यह किसी गायक मंडली, पुस्तक क्लब या खेल समूह में शामिल होना है। दूसरों के लिए, यह स्वयंसेवा करना या छोटे-मोटे सामाजिक पलों के लिए बस "हां" कहना हो सकता है, जैसे अपने स्थानीय बरिस्ता से बातचीत करना या स्थानीय कसाई का नाम जानना। अगर आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव बनाने के लिए ख़ास रणनीतियों के साथ आपकी मदद कर सकता है।



अकेलेपन के संरचनात्मक कारण

यह याद रखना भी ज़रूरी है कि अकेलापन अक्सर व्यक्तिगत कमियों या समग्र मानसिक स्वास्थ्य के कारण नहीं होता है। इस शोध से पता चलता है कि अकेलापन अक्सर संरचनात्मक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे हमारे स्थानीय पड़ोस के वातावरण में खराब योजना, वित्तीय असमानता, काम का दबाव, सामाजिक मानदंड, या यहाँ तक कि COVID महामारी के प्रतिबंधों के दीर्घकालिक प्रभाव।