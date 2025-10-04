04 OCTSATURDAY2025 5:28:20 PM
दिवाली तक इन 7 गलतियों से बचें! वरना आपकी सारी ऊर्जा हो सकती है चोरी

  • Updated: 04 Oct, 2025 03:53 PM
नारी डेस्क : अक्टूबर 2025 का महीना बेहद खास रहने वाला है। इस माह दशहरा, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, छठ, दिवाली, भाई दूज, धनतेरस और वाल्मीकि जयंती जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। यह समय न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मान्यता है कि इस अवधि में सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के साथ-साथ नकारात्मक शक्तियां (जैसे तंत्र-मंत्र और काला जादू) भी सक्रिय रहती हैं। इसी कारण दशहरा से दिवाली तक हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

बाहर पड़े नींबू और राख को न छुएं

त्योहारों के इस पावन समय में अक्सर तंत्र-मंत्र और टोटकों के लिए नींबू, मिर्च और राख का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर आपको घर के बाहर या रास्ते में नींबू, राख या नींबू-मिर्च पड़ी दिखे तो उसे बिल्कुल न छुएं। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ सकती है और आपकी सकारात्मक शक्ति कमजोर हो सकती है।

रास्ते में पड़े सिक्के न उठाएं

त्योहारों के दौरान मंदिरों, सड़कों या चौराहों पर अक्सर सिक्के फेंके हुए मिल जाते हैं। इन्हें शुभ मानकर कई लोग उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। मान्यता है कि ऐसे सिक्के उठाने से नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ घर तक आ सकती है और यह आपके आभामंडल को नुकसान पहुचा सकती है।

अनजान व्यक्ति से प्रसाद या मिठाई न लें

त्योहार या धार्मिक आयोजनों में कई बार अजनबी लोग प्रसाद या मिठाई बांटते हैं। भले ही वह देखने में सामान्य लगे, लेकिन अज्ञात व्यक्ति से प्रसाद या मिठाई लेना उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए हमेशा प्रसाद केवल विश्वसनीय और पहचान वाले स्रोत से ही लेना चाहिए।

जूते-चप्पल बाहर न छोड़ें

रात के समय घर के बाहर जूते-चप्पल छोड़ना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात में अपने जूते-चप्पल घर के अंदर सुरक्षित जगह पर ही रखें।

घर में गांठदार धागा या अजीब कपड़ा मिले तो फेंक दें

अगर अचानक घर के अंदर कोई गांठदार धागा, नींबू-मिर्च या अजीब सा कपड़ा दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी चीजें अक्सर तंत्र-मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए बिना देर किए इन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें और जगह को साफ कर दें, ताकि घर का वातावरण शुद्ध और सुरक्षित बना रहे।

रात में झाड़ू बाहर न छोड़ें

झाड़ू को रातभर घर के बाहर रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश पा सकती हैं। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता और आर्थिक हानि की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा घर के भीतर सुरक्षित जगह पर रखें।

टूटे बाल या बालों के गुच्छे न रखें

घर में टूटे हुए बाल या उनके गुच्छे जमा होने देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर के आभामंडल को कमजोर बना सकते हैं। इसलिए अपने टूटे बालों को हमेशा ऐसी जगह नष्ट करें जहां किसी की नज़र न पड़े, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे।

दिवाली तक अपनाएं सकारात्मकता

दशहरा से दिवाली तक का समय शुभ कार्यों, दान-पुण्य और सत्कर्मों में बिताएं। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें और अपने आभामंडल को शुद्ध बनाए रखें। ऐसा करने से आपका मन, शरीर और आत्मा दिवाली तक ऊर्जावान और सुरक्षित रहेंगे।
 

