हेल्दी, टेस्टी और हटके Crispy Rice Rolls

नारी डेस्क: अगर आप कुछ हेल्दी, टेस्टी और थोड़ा हटके ट्राय करना चाहते हैं, तो ये पनीर और वेजिटेबल राइस पेपर रोल्स आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। यह डिश न सिर्फ देखने में रंग-बिरंगी और खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका स्वाद भी आपको हर बाइट में एक नया अनुभव देगा। चिपचिपे चावल, ताजी सब्जियां, पनीर और एक खास पीनट सॉस की परतों से तैयार ये रोल्स हेल्दी स्नैक या लाइट डिनर के लिए बेहतरीन हैं। साथ ही, इसे बनाना भी आसान है और सर्व करने में स्टाइलिश!

Servings - 10

सामग्री

तेल – 2 छोटे चम्मच

पनीर – 180 ग्राम

कोकोनट एमिनोस – 1 बड़ा चम्मच

स्टिकी राइस (चिपचिपा चावल) – 140 ग्राम

नमक – 1 छोटा चम्मच

पानी – 500 मिलीलीटर

पीनट बटर – 50 ग्राम

कोकोनट एमिनोस – 1 बड़ा चम्मच

सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच

सिरका – 1 छोटा चम्मच

सिरीराचा सॉस – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन पाउडर – 1 छोटा चम्मच

अदरक पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

तिल का तेल (सेसमे ऑइल) – 1 बड़ा चम्मच

पानी – 800 मिलीलीटर

राइस पेपर – 10 शीट

लाल शिमला मिर्च – 40 ग्राम (पतली लंबी कटी हुई)

गाजर – 30 ग्राम (पतली लंबी कटी हुई)

एवोकाडो – 80 ग्राम (स्लाइस में कटा हुआ)

पर्पल कैबेज (बैंगनी पत्ता गोभी) – 35 ग्राम (बारीक कटी)

हरा धनिया – 2 ग्राम (कटा हुआ)

तेल – 2 छोटे चम्मच (रोल तलने के लिए)

विधि

1. एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 180 ग्राम पनीर और 1 बड़ा चम्मच कोकोनट एमिनोस डालें। 2-3 मिनट तक पकाएं, फिर आंच से हटा लें।

2. एक अन्य पैन में 140 ग्राम स्टिकी राइस, 1 छोटा चम्मच नमक और 800 मिलीलीटर पानी डालें। अच्छे से मिलाएं, ढककर 12-14 मिनट तक पकाएं। फिर आंच से हटा लें।

3. एक बाउल में 50 ग्राम पीनट बटर, 1 बड़ा चम्मच कोकोनट एमिनोस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच सिरका, 1 बड़ा चम्मच सिरीराचा सॉस, 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अदरक पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल डालें। अच्छे से मिलाकर सॉस तैयार करें और एक तरफ रख दें।

4. एक गहरी प्लेट में 800 मिलीलीटर पानी लें। इसमें एक राइस पेपर शीट डुबोएं और फिर उसे बोर्ड या प्लेट पर रखें। इस पर थोड़ा पका हुआ चावल, लाल शिमला मिर्च, गाजर, एवोकाडो, पत्ता गोभी और हरा धनिया रखें। अब इसे सावधानी से रोल की तरह मोड़ें।

5. एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल गर्म करें। उसमें तैयार रोल डालें और सभी तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें।

6. रोल को पैन से निकालकर एक बोर्ड पर रखें और बीच से काट लें।

7. तैयार पीनट सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें।

