फटी एड़ियों से परेशान? आयुर्वेदिक उपाय से 7 दिन में पाएं मुलायम सुपरसॉफ्ट हील्स!

नारी डेस्क: आजकल के लाइफस्टाइल और मौसम के कारण कई लोग एड़ियों में फटी दरारों से परेशान रहते हैं। खासकर सर्दी और ठंडी हवाओं के चलते एड़ियां रुखी, बेजान और फटी हुई दिखने लगती हैं। जब ये दरारें गहरी हो जाती हैं, तो दर्द और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आप भी फटी एड़ियों से परेशान हैं और इस समस्या का हल तलाश रहे हैं, तो आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। इन प्राकृतिक नुस्खों से आप महज सात दिनों में अपनी एड़ियों को मुलायम और सुंदर बना सकते हैं। आइए, जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो आपकी फटी एड़ियों को ठीक करने में मदद करेंगे

घी और सरसों के तेल का मिश्रण

फटी एड़ियों को ठीक करने का सबसे पुराना और प्रभावी उपाय है घी और सरसों के तेल का मिश्रण। घी में प्राकृत चिकनाई होती है जो एड़ियों की दरारों को भरने और नमी प्रदान करने का काम करता है, वहीं सरसों का तेल रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पहले एड़ियों पर अच्छे से लगाएं और पैरों को मोजे से ढक लें। इससे आपकी एड़ियां न सिर्फ मुलायम होंगी, बल्कि दरारें भी जल्दी ठीक होंगी।

नीम और हल्दी का पेस्ट

नीम के पत्ते और हल्दी दोनों ही एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, जो फटी एड़ियों के संक्रमण और जलन को दूर करने में मदद करते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा हल्दी मिला लें और इस पेस्ट को एड़ियों पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें। यह उपाय सप्ताह में तीन से चार बार करें, इससे न केवल फटी एड़ियां ठीक होंगी, बल्कि एड़ियों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी दूर होंगी।

एलोवेरा और गुलाब जल

एलोवेरा को प्राकृतिक त्वचा उपचार के रूप में जाना जाता है, और गुलाब जल त्वचा को शांति और नमी प्रदान करता है। दोनों का संयोजन फटी एड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। एक ताजा एलोवेरा पत्ता लें, उसका जेल निकालकर उसमें थोड़ी मात्रा में गुलाब जल मिलाएं और इसे अपनी एड़ियों पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह उपाय एड़ियों की दरारों को भरने के साथ ही स्किन को रिपेयर भी करता है।

बादाम का तेल और शहद

बादाम का तेल विटामिन E से भरपूर होता है जो त्वचा की सूजन और रुखापन को दूर करता है। शहद का उपयोग एक प्राकृतिक मॉइश्चराइज़र के रूप में किया जाता है। दोनों का मिश्रण फटी एड़ियों को ठीक करने में मदद करता है। इस मिश्रण को रात को सोने से पहले एड़ियों पर लगाकर मोजे पहन लें। सुबह उठकर एड़ियां धोने के बाद आपको मुलायम और क्लीयर एड़ियां महसूस होंगी।

तिल का तेल और नमक

तिल का तेल त्वचा को नमी प्रदान करता है और नमक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो सूजन और दर्द को कम करता है। तिल के तेल में थोड़ा सा नमक डालकर उसे एड़ियों पर मालिश करें और फिर पैरों को गुनगुने पानी से धो लें। यह न केवल एड़ियों को मुलायम बनाता है, बल्कि रक्त संचार को भी सुधारता है और दर्द को कम करता है।

पानी में बेकिंग सोडा का प्रयोग

फटी एड़ियों के लिए बेकिंग सोडा भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। बेकिंग सोडा की अल्कलाइन性质 त्वचा को नर्म करती है और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है। एक बाल्टी पानी में दो चम्मच बेकिंग सोडा डालकर पैरों को 15-20 मिनट तक इसमें भिगोकर रखें। इसके बाद सूती कपड़े से एड़ियों को रगड़ें। यह उपाय फटी एड़ियों के लिए एक शानदार प्राकृतिक स्क्रब का काम करता है।

पैरों की सही देखभाल और हाइड्रेशन

आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप है, अपनी एड़ियों की नियमित देखभाल। दिन में कम से कम दो बार अपनी एड़ियों को अच्छे से धोएं और सूखा लें। फिर एक अच्छा मॉइश्चराइज़र या तेल लगाकर पैरों को नमी प्रदान करें। हाइड्रेशन शरीर के हर अंग के लिए जरूरी है, और पैरों को भी सूखा होने से बचाए रखने के लिए पानी की सही मात्रा पिएं।

अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर आप जल्दी ही राहत महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपायों में कोई भी हानिकारक रसायन नहीं होते, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 7 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां न केवल मुलायम और कोमल हो गई हैं, बल्कि फटी हुई दरारें भी भर चुकी हैं। नियमित देखभाल से आप अपनी एड़ियों को सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं।