पर्सनालिटी के हिसाब से चुनें स्टाइलिश हूप इयररिंग्स

ऑउटफिट के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है एक्सेसरीज , जो पूरे लुक को अट्रैक्टिव बनाने का काम करती हैं। आज कल लड़कियां हूप इयररिंग्स (Hoop Earrings) बेहद पसंद कर रही हैं, जो स्कर्ट, जींस या किसी भी ड्रेस के साथ कमाल ही लगते हैं। हूप इयररिंग्स हर स्टाइल और मौके के लिए उपलब्ध है, बस जरूरत होती है स्टाइल और पर्सनैलिटी के हिसाब से सही विकल्प चुनने की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हूप ईयररिंग्स आइडिया।



सिंपल और मिनिमल हूप्स

ये छोटे और हल्के होते हैं। ऑफिस, कॉलेज या डेली वियर के लिए यह परफेक्ट है। गोल्ड या सिल्वर मिनी हूप्स सादगी और एलिगेंस का अहसास कराते हैं।



बड़े और स्टाइलिश हूप्स

फैशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बड़े साइज के हूप्स ट्रेंडी रहते हैं।यह पार्टी, इवेंट्स या आउटिंग पर पहनने के लिए बेस्ट। डायमंड स्टोन या शाइनी मेटल से बने बड़े हूप्स लुक को ग्लैमरस बना देते हैं।



कलरफुल और आर्टिस्टिक हूप्स

अलग-अलग रंगों और आर्ट डिजाइन वाले हूप्स आपकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाते हैं। ट्रेडिशनल और फ्यूज़न ड्रेसेज़ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एनामेल, बीड्स और कलर स्टोन लगे हूप्स लड़कियों में काफी पॉपुलर हैं।



ट्रेंडी और फंकी हूप्स

डबल-लेयर्ड, ट्विस्टेड या जियोमेट्रिक शेप वाले हूप्स एकदम मॉडर्न लुक देते हैं। यह कैज़ुअल आउटफिट या वेस्टर्न ड्रेस के साथ खूब जचते हैं। इन्हें दोस्तों के साथ आउटिंग या कॉलेज फेस्ट्स में ट्राई किया जा सकता है।



सटल और क्लासी हूप्स

पतले और डेलिकेट डिज़ाइन वाले हूप्स एलीगेंट ड्रेसेज़ और ऑफिस पार्टीज के लिए परफेक्ट हैं। पर्ल, मिनी स्टोन्स या फाइन गोल्ड हूप्स बेहद रॉयल फील देते हैं।



हूप इयररिंग्स को लेकर ध्यान में रखें ये बातें

-बहुत बड़े हूप रोज़मर्रा के लिए भारी लग सकते हैं।

-ऑफिस या कैज़ुअल लुक के लिए छोटे/मीडियम साइज हूप चुनें।

-बहुत भारी हूप लंबे समय तक पहनने से कान के लोब खिंच सकते हैं।

-स्लीक बन या पोनीटेल के साथ छोटे-स्टाइलिश हूप और भी एलीगेंट दिखते हैं।