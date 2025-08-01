10 AUGSUNDAY2025 2:20:17 PM
Nari

कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती स्कर्ट, बॉडी शेप के मुताबिक करें कैरी

  01 Aug, 2025
स्कर्ट्स फैशन की दुनिया का एक ऐसा पहनावा है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। यह महिलाओं की वॉर्डरोब में एक फेमिनिन, क्लासिक और वर्सेटाइल विकल्प है। फिर चाहे ऑफिस के लिए एक प्रोफेशनल लुक हो, किसी खास इवेंट में ग्लैमरस दिखना हो या फिर कैजुअल आउटिंग पर स्टाइलिश दिखना हो – स्कर्ट को सही टॉप और फुटवियर के साथ पहनकर हर लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।


स्कर्ट्स की खास बात

आप चाहे पेंसिल स्कर्ट, ए-लाइन स्कर्ट, ट्यूल स्कर्ट, प्लीटेड स्कर्ट, मैक्सी स्कर्ट या कोई और स्टाइल पसंद करें – हर स्कर्ट का अपना अलग लुक और स्टाइल होता है। लेकिन इतने सारे ऑप्शन्स के कारण कभी-कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपके बॉडी टाइप और मौके के अनुसार कौन सी स्कर्ट बेस्ट रहेगी। चलिए जानते हैं  कौन सी स्कर्ट किस बॉडी टाइप पर जमेगी।

PunjabKesari
पेंसिल स्कर्ट

  यह स्कर्ट स्लिम और फिट होती है। यह ऑवरग्लास या स्लिम बॉडी टाइप वाली महिलाओं पर बहुत सुंदर लगती है। यह ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है।

PunjabKesari
ए-लाइन स्कर्ट

  यह स्कर्ट ऊपर से फिट और नीचे से थोड़ी फैलती है। यह हर बॉडी टाइप पर अच्छी लगती है, खासकर पियर शेप बॉडी वालों के लिए बेस्ट होती है।

PunjabKesari
प्लीटेड स्कर्ट

यह थोड़ा वॉल्यूम देती है, इसलिए यह स्लिम बॉडी पर ज्यादा फबती है। इसे स्मार्ट कैजुअल या फॉर्मल दोनों तरह से स्टाइल किया जा सकता है।

PunjabKesari
Maxi स्कर्ट

लंबी स्कर्ट जो कंफर्ट के साथ-साथ एलिगेंस भी देती है। यह लंबी हाइट वाली महिलाओं पर ज्यादा अच्छी लगती है।

PunjabKesari
ट्यूल स्कर्ट

  यह फेयरी टेल लुक वाली स्कर्ट होती है। यह पार्टियों या फेस्टिव मौकों पर स्टाइल की जा सकती है।

PunjabKesari
स्कर्ट के साथ पेयर करें ये टॉप

Mini Skirt को लूज़ टॉप या क्रॉप टॉप के साथ पहनें ताकि बैलेंस बना रहे।

Midi Skirt को  फिटेड टॉप या शर्ट के साथ पहनें, tucked-in स्टाइल में।

Maxi Skirt को  टैंक टॉप, क्रॉप टॉप या डेनिम जैकेट* के साथ पेयर करें।


स्कर्ट्स हर सीजन और हर मौके के लिए एक परफेक्ट आउटफिट हो सकती हैं – बस ज़रूरत है सही स्कर्ट, सही टॉप और सही एक्सेसरीज़ के चुनाव की। 

