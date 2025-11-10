10 NOVMONDAY2025 8:58:53 PM
सर्दियों में भीड़ से हटके लुक देगाा चेक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 01:52 PM
सर्दियों में भीड़ से हटके लुक देगाा चेक

नारी डेस्क:  ठंड के इन दिनों में कोई छोटा-मोटा फंक्शन आ जाए तो लड़कियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। इस मौसम में उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से कपड़े पहनें जिससे ठंड भी न लगे और फंक्शन भी अच्छे से अटैंड हो जाए। ठंड से बचने के लिए कई सारे स्वेटर पहनने पड़ते हैं जिससे ओवरऑल लुक फीका पड़ जाता है लेकिन ठंड में भी अगर आप कुछ यूनिक पहन लें तो आप ठंड में भी सभी से तारीफ पा सकती हैं। बदलते इस फैशन के दौर में आप लुक को ट्रैंडी बनाने के लिए चेक को अपनी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स बताते हैं जिनके जरिए आप इस सर्दी में कुछ भीड़ से हटके लुक ट्राई कर सकती हैं...

ओवरसाइज्ड चेक शर्ट  

अगर आप पार्टी में जा रही हैं और कुछ स्टाइलिश पहनना चाहती हैं तो चेक की ऐसी ओवरसाइज्ड शर्ट कैरी कर सकती हैं। इस शर्ट के नीचे कोई गर्म इनर पहनकर आप ठंड से भी बची रहेगी और स्टाइलिश लुक भी ट्राई कर पाएंगी।  

PunjabKesari

क्रॉप चेक शर्ट 

क्रॉप टॉप्स आजकल काफी ट्रैंड में हैं। ऐसे में चेक में भी आपको ऐसे टॉप आसानी से मिल जाएंगे। ब्लैक व्हाइट टॉप के साथ नीचे व्हाइट कलर का गर्म इनर पहनकर इस तरह के टॉप आप डेली वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। इसके अलावा किसी छोटे-मोटे फंक्शन में भी ऐसे क्रॉप टॉप आपको यूनिक ही लुक देंगे।

PunjabKesari

जैकेट्स 

चेक की खास बात यह है कि इसमें आपको विंटर्स के कई तरह के कलेक्शन मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा ठंड महसूस करती हैं और चैक की ऐसी स्टाइलिश जैकेट पहन सकती हैं। जीन्स के साथ ऐसी जैकेट आप आसानी से वियर करके ट्रैंडी लुक पा सकती हैं।  

PunjabKesari

शॉर्ट ड्रेस 

अगर आप सर्दियों में भी शॉर्ट्स पहनना चाहती हैं तो चेक की ऐसी ड्रेस पहन सकती हैं। इस तरह की ड्रेस ठंड से तो बचाएगी ही साथ ही में आपको स्टाइलिश लुक भी देगी। 

PunjabKesari

स्कर्ट 

इस तरह के प्रिंट में आपको गर्म स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको स्कर्ट्स अच्छी लगती हैं तो चैक की ऐसी स्कर्ट के साथ नीचे गर्म स्टॉकिंग्स और विंटर का टॉप पहनकर स्टाइलिश दिख सकती हैं। 

PunjabKesari

मफलर 

आप चाहें तो विंटर में ऐसा मफलर ले सकती हैं। ठंड में बाहर जाते हुए इस तरह के मफलर कैरी करके अपने कानों को अच्छी तरह से कवर कर सकती हैं। 

PunjabKesari

लैगिंग्स 

चेक की ऐसी लैगिंग्स आप चाहें तो इस विंटर में कैरी कर सकती हैं। किसी भी गर्म कुर्ते के साथ ऐसे लैगिंग्स वियर करके आप खुद को ठंड से आसानी से बचा सकती हैं। 

PunjabKesari

 

X

