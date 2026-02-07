नारी डेस्क : अगर आप कुछ हेल्दी, हल्का और स्वाद से भरपूर खाना ट्राई करना चाहते हैं, तो पत्तागोभी डम्पलिंग्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। सब्जियों और पनीर से तैयार ये स्टीम्ड डम्पलिंग्स न सिर्फ पेट के लिए हल्की होती हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती हैं। खास बात यह है कि इन्हें बिना ज्यादा तेल के बनाया जाता है, जिससे ये हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के लिए परफेक्ट रेसिपी बन जाती हैं। चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।

Servings - 4

सामग्री (Ingredients)

बटर – 1 छोटी चम्मच

प्याज (बारीक कटे) – 60 ग्राम

अदरक-लहसुन पेस्ट – 2 छोटी चम्मच

पर्पल पत्तागोभी (बारीक कटी) – 90 ग्राम

गाजर (कद्दूकस की हुई) – 140 ग्राम

हरी बीन्स (बारीक कटी) – 90 ग्राम

नमक – 1 छोटी चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटी चम्मच

सोया सॉस – 1 छोटी चम्मच

पनीर (चूरा किया हुआ) – 60 ग्राम

पानी – 500 मिलीलीटर

हरे प्याज के पत्ते – 4 ग्राम

पत्तागोभी के पत्ते – 80 ग्राम

चिली ऑयल – 1 टेबलस्पून

विधि (Preparation)

1. एक पैन में 1 छोटी चम्मच बटर गरम करें। इसमें 60 ग्राम प्याज डालें और हल्का पारदर्शी होने तक भूनें।

2. अब 2 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट डालें और 1 मिनट तक भूनें।

3. इसमें 90 ग्राम पर्पल पत्तागोभी, 140 ग्राम गाजर और 90 ग्राम हरी बीन्स डालें। 4–5 मिनट तक पकाएं।

4. अब 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

5. इसमें 60 ग्राम चूरा किया हुआ पनीर डालें और 1–2 मिनट तक पकाएं। फिर आंच से उतार लें।

6. एक पैन में 500 मिलीलीटर पानी उबालें, उसमें हरे प्याज के पत्ते डालें और 1 मिनट के लिए ब्लांच करें। निकालकर अलग रख दें।

7. दूसरे पैन में 500 मिलीलीटर पानी उबालें, उसमें पत्तागोभी के पत्ते डालें और 1 मिनट के लिए ब्लांच करें। निकालकर बोर्ड पर रख लें।

8. हर पत्तागोभी के पत्ते पर तैयार सब्ज़ी का मिश्रण रखें, उसे मोड़कर डम्पलिंग का आकार दें और हरे प्याज के पत्ते से बांध दें।

9. सभी डम्पलिंग्स को स्टीमर में रखें और 10 मिनट तक स्टीम करें।

10. स्टीमर से निकालें और ऊपर से चिली ऑयल डालकर गार्निश करें।

11. गरमागरम परोसें।

