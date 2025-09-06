बटर गार्लिक Naan

नारी डेस्क : बटर गार्लिक नान एक बेहद स्वादिष्ट और मुलायम भारतीय ब्रेड है, जिसे खासतौर पर तंदूरी या पैन में बनाकर परोसा जाता है। इसका खस्ता texture, लहसुन और मक्खन का तड़का इसे किसी भी सब्जी या करी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। घर पर बने यह नान न केवल जल्दी बन जाता है, बल्कि हर खाने के स्वाद को बढ़ा देता है।

Servings - 4

सामग्री

गूंथा हुआ आटा – 200 ग्राम

आटे के लिए गेहूं का आटा (dusting के लिए)

लहसुन – 2 बड़े चम्मच (कटा हुआ)

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच (कटी हुई)

पिघला हुआ मक्खन – 2 बड़े चम्मच

विधि

1. आटे का एक हिस्सा लें और हल्का सा गेहूं का आटा छिड़कें और इसे नान के आकार में बेलें।

2. कटे हुए लहसुन, लाल मिर्च और धनिया पत्तियां नान की सतह पर छिड़कें और हल्का दबाएं या थोड़ा रोल करके टॉपिंग को नान में सेट करें।

3. इसे गर्म पैन पर रखें, ढक दें और मध्यम आंच पर 2–3 मिनट तक पकाएं जब तक बुलबुले दिखाई देने लगें।

4. पैन से निकालकर बेकिंग ट्रे में रखें।

5. ओवन को 180°C/356°F पर प्रीहीट करें और नान को 5–7 मिनट तक बेक करें जब तक यह सुनहरा और पूरी तरह से पक न जाए।

6. ओवन से निकालकर गर्म नान पर पिघला हुआ मक्खन generously लगाएं।

7. अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ गरमा-गरम खाएं।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum