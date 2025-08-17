19 AUGTUESDAY2025 11:41:21 AM
ब्लड प्रेशर और किडनी के लिए वरदान हैं ये चीजें, रोजाना बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

ब्लड प्रेशर और किडनी के लिए वरदान हैं ये चीजें, रोजाना बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

 नारी डेस्क: आज के व्यस्त जीवन में हमारी सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन बढ़ते तनाव, गलत खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर न केवल दिल के लिए खतरा होता है, बल्कि यह किडनी की सेहत को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के साथ-साथ किडनी की सेहत को भी मजबूत बनाएं।

 पत्तेदार हरी सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां पोटैशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होती हैं। ये मिनरल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी की सूजन को कम करके उसके कार्य को बेहतर बनाते हैं। रोजाना कम से कम एक प्लेट हरी सब्जियां खाने की आदत बनाएं।

 ओट्स (ओटमील)

ओट्स फाइबर से भरपूर होता है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। यह धीरे-धीरे पचता है और शरीर को एनर्जी भी देता है। ओट्स खाने से किडनी पर पड़ने वाला अतिरिक्त तनाव भी कम होता है। सुबह के नाश्ते में ओट्स लेना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और सूरजमुखी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ये किडनी की कोशिकाओं की मरम्मत में भी सहायक होते हैं। पर ध्यान रखें कि नट्स का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि इनमें कैलोरी ज्यादा होती है।

ताजे फल

सेब, अनार, नींबू, पपीता और संतरा जैसे फल विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और किडनी को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं। फल खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, जिससे किडनी की कार्यक्षमता बनी रहती है।

 लहसुन

लहसुन में प्राकृतिक एंटी-हाईपरटेंसिव गुण होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सिडेंट तत्व होते हैं, जो किडनी की सूजन और नुकसान से बचाते हैं। रोजाना 1-2 कली लहसुन खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

 कम नमक और कम प्रॉसेस्ड फूड्स

हम अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और किडनी पर दबाव डालता है। प्रॉसेस्ड फूड्स में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। खाना बनाने में कम नमक डालें और ताजा खाना ही ज्यादा खाएं।

 हर्बल चाय और ग्रीन टी

ग्रीन टी और तुलसी, पुदीना, अदरक जैसी हर्बल चाय ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इनमें एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। दिन में 1-2 कप ग्रीन टी या हर्बल चाय पीना फायदेमंद होता है।

 पर्याप्त पानी पीना

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को किडनी की बीमारी हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही पानी पीना चाहिए।

स्वस्थ जीवन के लिए सही खान-पान बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर और किडनी की सेहत के लिए ऊपर बताए गए खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा नियमित व्यायाम, तनाव कम करना और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना भी जरूरी है। सही डाइट और लाइफस्टाइल से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और किडनी को मजबूत रख सकते हैं।

याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और गलत आदतों से बचें। छोटी-छोटी आदतें आपके जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकती हैं।  

