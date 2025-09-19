20 SEPSATURDAY2025 2:57:33 PM
Nari

मां दुर्गा जी की पूजा के लिए श्रद्धा कपूर के बेस्ट साड़ी लुक्स जिन्हें आप भी ट्राई करें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Sep, 2025 07:34 PM
नारी डेस्क : अगर आप इस नवरात्रि साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं, तो बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के ट्रेडिशनल लुक्स आपके लिए परफेक्ट आइडिया हो सकते हैं। श्रद्धा कपूर का फैशन सेंस हमेशा ही ट्रेंड सेट करता है। खासकर ट्रेडिशनल या फेस्टिव लुक्स में उनकी सादगी और एलीगेंस हर किसी का दिल जीत लेती है। आइए देखते हैं उनके कुछ खूबसूरत साड़ी लुक्स, जिन्हें आप नवरात्रि या किसी भी पूजा के मौके पर ट्राई कर सकती हैं।

रेड सिल्क साड़ी और बैकलेस ब्लाउज

श्रद्धा ने इस लुक में रेड सिल्क साड़ी पहनी है। लंबे ब्रेड हेयरस्टाइल और बैकलेस ब्लाउज उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी ग्रैसफुल और स्टाइलिश बना रहे हैं। यह लुक क्लासिक और एलीगेंट दोनों का बेहतरीन मेल है।

PunjabKesari

डार्क रेड साड़ी और गोल्डन ब्लाउज

श्रद्धा ने इस लुक में डार्क रेड कलर की साड़ी पहनी है और इसे गोल्डन ब्लाउज के साथ मैच किया है। साड़ी का रिच कलर और मिनिमल ज्वेलरी उन्हें रॉयल और एलीगेंट लुक दे रही है। यह स्टाइल फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है।

पर्पल बनारसी सिल्क साड़ी और ग्रीन ब्लाउज

इस लुक में श्रद्धा ने पर्पल बनारसी सिल्क साड़ी पहनी है और इसे ग्रीन ब्लाउज के साथ मैच किया है। बन हेयरस्टाइल और गजरे के साथ उनका यह क्लासिक इंडियन लुक नवरात्रि या किसी पूजा के मौके पर बेहद सुंदर दिखाई देगा।

PunjabKesari

गोल्डन-येलो साड़ी और माथे की मांग टीका

इस तस्वीर में उन्होंने गोल्डन-येलो साड़ी पहनी है। खुले बालों और माथे पर सजी मांग टीका के साथ उनका यह लुक फेस्टिव वाइब्स और ट्रेडिशनल चार्म से भरा हुआ है।

PunjabKesari

पेस्टल पिंक एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी

इस लुक में उन्होंने पेस्टल पिंक एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनी है। यह लुक रॉयल और मॉडर्न दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाता है। मिनिमल ज्वेलरी और स्लीक हेयरस्टाइल उनके इस ग्रेसफुल लुक को और निखार रहे हैं।

रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली साड़ी

श्रद्धा ने इस लुक में रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनी है। खुले बाल, झुमके और सिंपल मेकअप के साथ उनका यह लुक बेहद ट्रेडिशनल और फेस्टिव है। नवरात्रि या पूजा के मौके के लिए यह स्टाइल परफेक्ट है।

रेड प्रिंटेड साड़ी और सिंपल मेकअप

श्रद्धा ने इस लुक में रेड प्रिंटेड साड़ी पहनी है। सिंपल लेकिन ग्रेसफुल लुक को उन्होंने खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ कैरी किया है। यह स्टाइल बेहद एलीगेंट और ट्रेडिशनल है, जिसे आप नवरात्रि या किसी भी खास मौके पर आसानी से ट्राई कर सकती हैं।

PunjabKesari

श्रद्धा कपूर के ये साड़ी लुक्स न सिर्फ फैशनेबल हैं, बल्कि ट्रेडिशनल और एलीगेंट भी हैं। नवरात्रि के इस फेस्टिवल पर आप इनमें से कोई भी लुक अपनाकर स्टाइल और ट्रेडिशनल चार्म दोनों पा सकती हैं।

