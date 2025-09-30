दशहरे से पहले बांके बिहारी मंदिर से भक्तों के लिए खुशखबरी, कमेटी ने लिया बड़ा फैसला

नारी डेस्क: वृंदावन के प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर में दशहरे से ठीक पहले भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर्ड कमेटी के आदेश के बाद मंदिर प्रबंधन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह और शाम दोनों समय भक्त तीन घंटे ज्यादा मंदिर में रहकर भगवान बांकेबिहारी के दर्शन कर सकेंगे। यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

प्रातःकालीन सेवा का नया शेड्यूल

मंदिर प्रबंधन ने सुबह की प्रातःकालीन सेवा के समय में बदलाव किया है। अब सेवायत सुबह 6 बजे मंदिर में प्रवेश करेंगे, ताकि तैयारियों के बाद भक्तों के लिए समय पर दर्शन उपलब्ध हो। भक्त सुबह 7 बजे से दर्शन कर सकेंगे। प्रातःकालीन सेवा के दौरान शृंगार आरती सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर होगी। इसके तुरंत बाद राजभोग सेवा सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू की जाएगी। प्रातःकालीन दर्शन और पूजा के बाद मंदिर के पट दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे, और सेवायत का मंदिर से निकास दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर होगा। इस बदलाव से सुबह के समय भक्तों को पर्याप्त अवसर मिलेगा और दर्शन में सुविधा होगी।

सायंकालीन सेवा में भी बदलाव

सायंकालीन सेवा के लिए भी नए समय निर्धारित किए गए हैं। अब सेवायत का प्रवेश दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर होगा। भक्तों के लिए दर्शन शाम 4 बजकर 15 मिनट से शुरू होगा।

सायंकालीन आराधना का मुख्य कार्यक्रम शयन आरती रात 9 बजकर 25 मिनट पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मंदिर के पट रात 9 बजकर 30 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे और सेवायत रात 10 बजकर 30 मिनट पर मंदिर से बाहर निकलेंगे। यह व्यवस्था भक्तों को शाम के समय भी अधिक दर्शन का अवसर प्रदान करेगी।

वीआईपी पर्ची दर्शन पर पूरी रोक

दर्शन का समय बढ़ाने के साथ ही मंदिर प्रबंधन ने वीआईपी पर्ची के माध्यम से दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भक्तों को समान अवसर मिल सके। मंदिर में प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश के लिए तीन-तीन रेलिंग लगाई जाएंगी, जबकि गेट नंबर 1 और 4 से निकास की व्यवस्था की जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और भक्त बिना किसी असुविधा के दर्शन कर पाएंगे।

भक्तों के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है

दशहरे जैसे प्रमुख त्योहारों के समय बांकेबिहारी मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नए समय और व्यवस्थित प्रवेश-निकास प्रणाली के चलते भक्तों को अधिक समय तक पूजा और दर्शन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा भी बेहतर होगी।

मंदिर प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय भक्तों की सुविधा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अब श्रद्धालु सुबह और शाम दोनों समय में आराम से भगवान बांकेबिहारी के दर्शन कर सकते हैं।