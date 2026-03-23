बेक्ड स्ट्रॉबेरी Yogurt

नारी डेस्क : अगर आप कुछ हल्का, फ्रेश और फ्रूट युक्त डेज़र्ट बनाना चाहते हैं, तो बेक्ड स्ट्रॉबेरी योगर्ट आपके लिए परफेक्ट है। यह डिश हंग दही और फ्रेश क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी का मीठा स्वाद जोड़कर बनाई जाती है, जिससे यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि हेल्दी भी होती है। इसे बनाना आसान है और यह पार्टी, खास अवसर या सिर्फ घर पर मिठास का आनंद लेने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे ठंडा परोसने से यह और भी स्वादिष्ट और क्रिमी हो जाती है।

Servings - 2

सामग्री

स्ट्रॉबेरी – 200 ग्राम

चीनी – 2 टेबलस्पून

हंग दही – 250 ग्राम

फ्रेश क्रीम – 70 ग्राम

कंडेंस्ड मिल्क – 60 ग्राम

कॉर्नफ्लोर – 2 टेबलस्पून

पिस्ता – सजाने के लिए

स्ट्रॉबेरी – सजाने के लिए

सिल्वर वर्क – सजाने के लिए

विधि

1. एक पैन में 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी और 2 टेबलस्पून चीनी डालें। 5–8 मिनट तक पकाएँ जब तक स्ट्रॉबेरी नरम और थोड़ी गाढ़ी न हो जाए। आंच से उतार लें।

2. एक बाउल में 250 ग्राम हंग दही, 70 ग्राम फ्रेश क्रीम, 60 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और तैयार की हुई स्ट्रॉबेरी मिश्रण डालें। इसे अच्छी तरह फेंटें जब तक स्मूथ और अच्छी तरह मिल न जाए।

3. मिश्रण को सर्विंग बाउल में डालें। ओवन को 293°F/145°C पर प्रीहीट करें और 20–25 मिनट तक बेक करें। फिर ओवन से निकाल लें।

4. 30 मिनट तक ठंडा होने दें, फिर कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें।

5. तैयार स्ट्रॉबेरी मिश्रण, कटे हुए पिस्ता, स्ट्रॉबेरी और सिल्वर वर्क से सजाएं।

6. ठंडा परोसें।

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