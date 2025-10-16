अयोध्या में लाखों दीयों से टूटेगा रिकॉर्ड, दीपोत्सव के लिए अभी से बुक हुए सभी होटल और Pass

नारी डेस्क: अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राम मंदिर में दर्शन के लिए सभी ऑनलाइन स्लॉट 29 अक्टूबर तक लगभग पूरी तरह से आरक्षित हैं। पिछले आठ वर्षों में, अयोध्या में दीपोत्सव एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आयोजन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने सरयू नदी के तट पर और पवित्र शहर के प्रमुख मंदिरों में लाखों दीये जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।



रिकॉर्ड तोड़ हुई बुकिंग

राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ ऑनलाइन बुकिंग हुई है और बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में हजारों पास बुक हो गए। 'राम दरबार' दर्शन के लिए अलग से ऑनलाइन बुकिंग भी 29 नवंबर तक पूरी हो चुकी है और ऑनलाइन पास सुविधा 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि को फिर से शुरू होगी। ट्रस्ट ने बताया कि राम लला और राजा राम दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 ऑनलाइन और 3,000 ऑफलाइन वीआईपी पास जारी किए जाते हैं।



इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की उम्मीद

इन पासों में सुबह और शाम दोनों समय की 'आरती' के स्लॉट शामिल हैं। वीआईपी स्लॉट की भारी मांग के कारण ट्रस्ट कार्यालय और हेल्पलाइन पर कॉल और पूछताछ की बाढ़ आ गई है। शहर के आतिथ्य क्षेत्र में भी इसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या भर के होटल त्योहार सप्ताह के लिए पूरी तरह से तैयार होने की सूचना दे रहे हैं, 18 और 19 अक्टूबर की बुकिंग पूरी तरह से बिक चुकी है। स्थानीय होटल व्यवसायी विशाल गंजूर ने कहा- "हमें रोज़ाना बुकिंग संबंधी पूछताछ मिल रही है, लेकिन इस महीने के अंत तक हमारे सभी कमरे पूरी तरह से बुक हैं।" भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले भव्य वार्षिक उत्सव, दीपोत्सव में इस वर्ष देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।



भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर

दिवाली का अयोध्या के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह रामायण के अनुसार, 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के शहर में लौटने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय और अन्याय पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हर साल, अयोध्या इस अवसर पर शहर को अनगिनत मिट्टी के दीपों से रोशन करके मनाती है, जो उस दिव्य स्वागत को दर्शाता है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, राम के घर लौटने पर हुआ था। इस वर्ष, दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पहले से ही जोरों पर हैं। शहर को जटिल प्रकाश व्यवस्था, थीम आधारित सजावट और रामायण के दृश्यों को दर्शाती सांस्कृतिक झांकियों से सजाया जा रहा है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आतिथ्य व्यवस्था को बढ़ा दिया है।

