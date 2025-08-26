अशनूर कौर ने Tanya Mittal को किया एक्सपोज, बिग बॉस 19 की फेक कंटेस्टेंट बनीं इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर!

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के घर में इस बार कम उम्र की अशनूर कौर अपनी बेबाकी और जबरदस्त अंदाज के कारण खूब चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं, हाल ही के एपिसोड में अशनूर ने कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल को एक बड़ी पोल खोल दी है। अब सोशल मीडिया पर तान्या को ‘फेक कंटेस्टेंट’ बताया जा रहा है और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
तान्या ने क्या कहा था?
तान्या मित्तल ने शो में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह एक छोटे शहर और छोटे परिवार से आती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। तान्या ने कहा, “मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। मेरी फैमिली इतनी कड़क थी कि मैं कभी बाहर घूमने नहीं जा पाई। इसलिए इस शो में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।”
अपने ही बयान से पलटी तान्या
लेकिन थोड़ी ही देर बाद तान्या ने खुद के बयान से उलट कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जब भी वे कहीं जाती हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इस बात को सुनकर अशनूर हैरान रह गईं और उन्होंने तान्या से पूछा कि अगर उनकी फैमिली उन्हें बाहर जाने नहीं देती, तो सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों रहते हैं? तान्या ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी फैमिली के सभी सदस्यों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और यह उनके परिवार में आम बात है।
अशनूर ने किया बड़ा खुलासा
अशनूर ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तान्या पहले कह रही थीं कि वे एक छोटे और साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन अब उनकी बातों से लगता है कि वे एक बहुत बड़ी फैमिली से हैं, जहां हर किसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। अशनूर ने साफ कहा कि तान्या लाइमलाइट पाने के लिए झूठ बोल रही हैं। उनके इस खुलासे से जीशान कादरी भी सहमत नजर आए।
सोशल मीडिया पर फैंस ने किया तान्या का जमकर विरोध
अशनूर के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स तान्या को बिग बॉस 19 की फेक कंटेस्टेंट कह रहे हैं और उनके बयान पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, बिग बॉस के मेकर्स ने एक नया प्रोमो भी जारी किया है, जिसमें अशनूर और तान्या के बीच जमकर बहस और लड़ाई दिखाई गई है। इस लड़ाई में तान्या अशनूर को गंदी-गंदी बाते कहती हुई नजर आ रही हैं। ये मुकाबला आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा।
बिग बॉस 19 में अशनूर कौर की सच्चाई बोलने की हिम्मत और साफगोई उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाती है। वहीं तान्या मित्तल के असली चेहरे से पर्दा उठने के बाद शो में उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि आगे की लड़ाई में दोनों के बीच क्या होता है और यह किस तरह के ड्रामे को जन्म देता है।