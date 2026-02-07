19 FEBTHURSDAY2026 1:13:22 AM
Nari

आपके घर में  है 3 से 7 साल की छोटी बेटियां, तो उन्हें ये 5 बातें जरूर सिखाएं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Feb, 2026 05:59 PM
आपके घर में  है 3 से 7 साल की छोटी बेटियां, तो उन्हें ये 5 बातें जरूर सिखाएं

नारी डेस्क: अगर आपके घर में 3–7 साल की छोटी बेटियां हैं, तो इस उम्र में सिखाई गई बातें उनकी  सुरक्षा, आत्मविश्वास और सोच की नींव बनती हैं। बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं, सुरक्षा और आत्मसम्मान भी सिखाना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए इस उम्र में  सिखाई गई बातें जीवनभर उनके काम आती हैं। चलिए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में जो बेटियों को सिखानी बेहद जरूरी है। 
PunjabKesari

अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श का फर्क

उन्हें आसान भाषा में बताएं कि कौन-सा स्पर्श ठीक है और कौन-सा नहीं। अगर कोई गलत तरीके से छुए तो तुरंत “ना” कहना और घर में बताना ज़रूरी है। यह डराने के लिए नहीं उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए सिखाएं।


अपने शरीर पर उनका हक है

बेटी को सिखाएं कि उसे किसी को जबरदस्ती गले लगाने, गोद में बैठने या किस करने की ज़रूरत नहीं। चाहे सामने कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो  इससे उनमें बाउंड्री बनाना आता है।


अपनी बात खुलकर कहना

उन्हें यह आदत डालें कि जो अच्छा या बुरा लगे, वह बिना डरे बताए। अगर किसी ने डराया हो तो चुप न रहें। घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्ची बिना डर सब बता सके।

PunjabKesari
नाम, पता और माता-पिता का नाम

धीरे-धीरे उन्हें सिखाएं अपना पूरा नाम, माता-पिता का नाम,  घर का पता या फोन नंबर। इमरजेंसी में यह बहुत काम आता है।


खुद पर भरोसा करना

उन्हें बार-बार बताएं “तुम समझदार हो”, “तुम कर सकती हो”, “गलती करना ठीक है”  इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और वे किसी के बहकावे में कम आती हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it