10 NOVMONDAY2025 8:58:39 PM
Nari

मुश्किलों का डटकर सामना करती हैं V नाम की लड़कियां, जिद्दी होने के कारण रहती हैं सबसे दूर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 04:33 PM
मुश्किलों का डटकर सामना करती हैं V नाम की लड़कियां, जिद्दी होने के कारण रहती हैं सबसे दूर

 नारी डेस्क: किसी भी व्यक्ति के नाम और स्वभाव से उसकी जिंदगी की कई सारी बातें पता लगाई जा सकती हैं। खासकर नाम का पहला अक्षर कई सारे राज खोलता है। आज आपको वी नाम के अक्षर से जुड़े लड़कियों के स्वभाव के बारे में बताएंगे। इन लड़कियों को बदलाव बहुत ही पसंद होता है और इन्हें एक ही तरह चलना पसंद नहीं आता। तो चलिए आज आपको इन लड़कियों के स्वभाव से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं... 

आजाद ख्याल की होती हैं 

ऐसी लड़कियां जिनका नाम वी अक्षर से शुरु होता है यह आजाद ख्याल की होती हैं। यह किसी दूसरे के अनुसार, काम करना पसंद नहीं करती। इन्हें हर कोई काम अपने अनुसार ही करना अच्छा लगता है। 

PunjabKesari

जिद्दी स्वभाव के होती हैं 

नाम शास्त्र की मानें तो इन लड़कियों का स्वभाव बहुत ही जिद्दी होता है। यह जरुरत पड़ने पर पॉजिटिव हो जाती हैं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति खरा उतरती हैं। इन्हें गुस्सा बहुत ही तेज आता है और गुस्से के कारण यह गलत फैसले भी ले लेती हैं। 

प्यार के मामले में होती हैं लकी 

यह लड़कियां प्यार के मामले में भी बहुत ही लकी होती हैं। इन लड़कियों को अपना प्यार बिना किसी रुकावट के मिल जाता है। इसके अलावा यह तबतक अच्छे से इंतजार करती हैं जबतक इन्हें खुद को आकर प्रपोज न करें। 

PunjabKesari

देखने में होती हैं सुंदर

यह लड़कियां देखने में सुंदर होती हैं। देखने में सुंदर होने के साथ-साथ इनका दिल भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यह स्वभाव में थोड़ी नखरीली किस्म की होती हैं 

करियर में नहीं बर्दाश्त होती हार 

इन लड़कियों को अपने करियर में हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यह अपने जीवन में संघर्ष करने से भी नहीं घबराती। इसके अलावा यह हर किसी कार्य में सफलता हासिल करती हैं। यह थोड़े आजाद ख्यालों की भी होती हैं। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it