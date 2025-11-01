01 NOVSATURDAY2025 5:35:16 PM
चर्चा में है अंबानी परिवार की डरावनी पार्टी,  मुकेश अंबानी के बेटे- बहू के Look को देख चौंकी दुनिया

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Nov, 2025 11:08 AM
नारी डेस्क:  हैलोवीन का डरावना मौसम आ गया है, जो अनोखे जश्न लेकर आता है। दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ-साथ, इस डरावने त्योहार का जुनून भारत में भी छाया हुआ है और पूरे देश में हैलोवीन की धूम मची हुई है। हालांकि, आकाश अंबानी द्वारा आयोजित अंबानी परिवार की हैलोवीन पार्टी सबसे ग्लैमरस होने के कारण सबसे ज़्यादा चर्चित रही। पार्टी में सभी मेहमान बेहद खूबसूरत अंदाज़ में सजे-धजे थे, लेकिन आकाश और उनकी पत्नी श्लोका मेहता ने अपनी खूबसूरत वेशभूषा से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)


हैलोवीन 2025 पार्टी के मेज़बान के रूप में, आकाश अंबानी ने काल्पनिक 'एडम्स परिवार' के मुखिया 'गोमेज़ एडम्स' की पोशाक पहनने का विकल्प चुना। वहीं, उनकी पत्नी श्लोका ने 'गोमेज़' की ऑन-स्क्रीन पत्नी 'मोर्टिसिया एडम्स' की पोशाक पहनी थी। हालांकि इन काल्पनिक किरदारों के कई रूपांतरण हैं, लेकिन आकाश और श्लोका का लुक 1991 की फिल्म 'द एडम्स फैमिली' से प्रेरित लग रहा था। मूल किरदारों की तुलना में उनका पहनावा भी काफी सटीक लग रहा था।


'गोमेज़' की तरह, आकाश ने भी पिन-स्ट्राइप्स और बो टाई वाला गहरा सूट पहना था, पतली मूंछें और पीछे की ओर खिंचे बाल रखे थे। आकाश के कंधे पर एक नकली हाथ भी था, जो 'एडम्स' की रहस्यमयी साथी, जिसे 'थिंग' के नाम से जाना जाता है, का प्रतीक था। वहीं, श्लोका काल्पनिक अलौकिक परिवार की कुलमाता, 'मोर्टिशिया एडम्स' के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने 'मोर्टिशिया' जैसी ही एक लंबी काली पोशाक, आंखों का विस्तृत मेकअप और बीच से जुदा बाल पहने थे। आकाश और श्लोका ने तस्वीरों के लिए पोज़ देते हुए अपनी सटीक वेशभूषा और हाव-भाव से प्रतिष्ठित 'एडम्स' जोड़ी को साकार किया।


अंबानी परिवार की हर पार्टी की तरह, उनकी हैलोवीन पार्टी भी चर्चा का विषय बन गई है। इस डरावनी पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं, जिनमें बॉलीवुड के कई सितारे और अभिनेत्रियां नज़र आ रही हैं। आलिया ने 'लारा क्रॉफ्ट' की ड्रेस पहनी थी, जबकि दीपिका पादुकोण ने अपने ही किरदार 'लेडी सिंघम' की नकल की। ​​आर्यन खान ने 'ब्रोकबैक माउंटेन' के मुख्य कलाकारों में से एक की ड्रेस पहनने का साहसिक फैसला लिया। वहीं, रणवीर सिंह 'डेडपूल' की ड्रेस में नज़र आए। हालांकि, बॉलीवुड सोशलाइट ओरी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्हें 'स्पाइडरमैन' बताया गया है। होस्ट की मां नीता अंबानी इस इवेंट की शो-स्टॉपर रहीं और हॉलीवुड आइकन ऑड्रे हेपबर्न के रूप में उनके लुक ने सबका दिल जीत लिया।

Nari Special

