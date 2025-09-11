अगर आप भी मिल्कशेक के शौकीन हैं तो यह खबर एक बार जरूर पढ़ लीजिए!

नारी डेस्क: गर्मियों में ठंडा-ठंडा मिल्कशेक पीना किसे अच्छा नहीं लगता? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला या कोई भी फ्लेवर हो, मिल्कशेक न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि पेट भी भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपकी सेहत – खासकर दिमाग – को किस हद तक प्रभावित कर सकता है? हाल ही में आई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है: मिल्कशेक और इसी तरह के हाई-शुगर, हाई-फैट ड्रिंक्स आपके ब्रेन फंक्शन पर बुरा असर डाल सकते हैं।

स्टडी में क्या पाया गया?

एक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक, जब लोग लगातार हाई-शुगर और हाई-फैट वाली चीजें – जैसे मिल्कशेक – का सेवन करते हैं, तो उनका ब्रेन खास तौर पर हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) प्रभावित होता है। यह वही हिस्सा है जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है।

स्टडी में बताया गया कि

मिल्कशेक जैसे ड्रिंक्स लगातार पीने से दिमाग की सूजन (inflammation) बढ़ सकती है। डोपामिन का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे खुशी के नेचुरल स्तर में कमी आ सकती है। याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता धीरे-धीरे घट सकती है।

क्या सिर्फ मिल्कशेक ही जिम्मेदार है?

यहां बात सिर्फ मिल्कशेक की नहीं, बल्कि उसमें मौजूद हाई शुगर, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड इंग्रीडिएंट्स की है। मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड मिल्कशेक्स में अक्सर इतना ज्यादा शुगर और फैट होता है कि वो एक हेल्दी ब्रेन के लिए हानिकारक बन जाता है।

तो क्या अब मिल्कशेक छोड़ दें?

जरूरी नहीं कि आप मिल्कशेक को पूरी तरह अलविदा कह दें। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसे ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं

घर पर बनाएं: फ्रेश फल, लो-फैट मिल्क या प्लांट-बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें।

शुगर की मात्रा कम करें: नेचुरल स्वीटनर्स जैसे खजूर, शहद या सिर्फ फलों की मिठास पर भरोसा करें। हफ्ते में 1-2 बार सीमित मात्रा में लें।

स्वाद के साथ समझदारी भी ज़रूरी

मिल्कशेक पीना अगर आदत बन जाए, तो ये धीरे-धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। खासकर बच्चों और युवाओं को इस बात की जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है।

याद रखिए – हर स्वाद के पीछे सेहत की सोच भी जरूरी है। तो अगली बार जब मिल्कशेक का मन हो, तो थोड़ा सोचिए... और हेल्दी ऑप्शन चुनिए।