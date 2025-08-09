19 AUGTUESDAY2025 11:38:08 AM
सुबह की कॉफी का एक कप बढ़ा सकता है महिलाओं की उम्र, यहां पढ़िए Harvard की पूरी स्टडी

  09 Aug, 2025
नारी डेस्क:  Harvard शोधकर्ता के अध्ययन  से पता चलता है कि मध्यम आयु में (mid-life) कैफीनयुक्त कॉफी पीने वाली महिलाएं वृद्धावस्था में बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीने की अधिक संभावना रखती हैं। हालांकि, यह अध्ययन मुख्य रूप से यह दर्शाता है कि नियमित कॉफी (विशेषकर सुबह की कॉफी) शरीर और दिमाग को लंबे समय तक तंदरुस्त रख सकती हैयह अध्ययन स्पष्ट रूप से किसी समय विशेष का उल्लेख नहीं करता, लेकिन अन्य अनुसंधान इस दिशा में सहायक हैं। 
 

सुबह की कॉफी क्यों महत्वपूर्ण है?

Tulane University के शोधों का कहना है जो लोग सिर्फ सुबह (4 AM से दोपहर तक) कॉफी पीते हैं, उनमें  सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम 16% तक और हृदय संबंधी मृत्यु का जोखिम 31% तक कम पाया गया। इसका कारण यह है कि  सुबह कॉफी पीने से शरीर की नैसर्गिक दिनचर्या (circadian rhythm) कम बाधित होती है, जिससे मेलाटोनिन (नींद-सम्बन्धित हार्मोन) और सूजन (inflammation) पर सकारात्मक प्रभाव होता है।
 

इन महिलाओं का किया गया अध्ययन 


यह शोध Nurses’ Health Study का हिस्सा था, जिसमें लगभग 47,500 महिलाओं को करीब 30 साल तक ट्रैक किया गया। शोध में पाया गया कि जो महिलाएं रोज़ 2–4 कप कैफीन वाली कॉफी पीती थीं, उनके 70 साल के बाद भी शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य बेहतर था। औसतन 315 mg कैफीन (करीब 3 छोटी कप कॉफी) रोज़ लेने वाली महिलाओं में। इससे गंभीर बीमारियां (जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, कैंसर) का खतरा कम था। इसके अलावा सक्रिय और मानसिक रूप से तेज़ रहने की संभावना ज़्यादा थी।
 

 क्यों फायदेमंद हो सकती है कॉफी?

कॉफी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन कम कर सकते हैं। यह ब्लड शुगर कंट्रोल, हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क कार्य को सपोर्ट कर सकती है। कैफीन से ऊर्जा और मूड में सुधार होता है, जो सक्रिय जीवनशैली को बनाए रखने में मदद करता है।
 

 सावधानियां

यह स्टडी association दिखाती है, यानी कॉफी और लंबी उम्र के बीच संबंध मिला है, लेकिन यह कारण साबित नहीं करती। अधिक कैफीन (5–6 कप से ज़्यादा) से अनिद्रा, घबराहट, एसिडिटी, दिल की धड़कन तेज़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं, उच्च रक्तचाप या दिल की समस्या वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही कॉफी का सेवन करना चाहिए।
 

