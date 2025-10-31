शादी से 1 महीना पहले पीना शुरू करें ये 5 नेचुरल ड्रिंक्स, चेहरे पर आएगा ग्लास जैसा ग्लो

नारी डेस्क : हर लड़की का सपना होता है कि अपनी शादी के दिन वह सबसे खूबसूरत और चमकदार दिखे। इसके लिए कई महिलाएं सैलून ट्रीटमेंट, फेशियल और महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर काफी पैसा खर्च करती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर आप शादी से सिर्फ 1 महीना पहले से कुछ नेचुरल ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें, तो आपकी त्वचा में अंदर से ग्लो और निखार आ सकता है वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के! तो आइए जानते हैं उन 5 ड्रिंक्स के बारे में जो आपकी शादी से पहले ग्लोइंग स्किन पाने का सीक्रेट बन सकती हैं।

एलोवेरा जूस (Aloe Vera Juice)

अगर आपकी शादी एक महीने बाद है, तो रोज सुबह एलोवेरा जूस पीना शुरू करें। एलोवेरा में विटामिन A, C, E, B12, फोलिक एसिड और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं और दाग-धब्बे कम करते हैं।

कैसे बनाएं: फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों से जेल निकालकर मिक्सर में ब्लेंड करें। सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इससे आपकी स्किन में शीशे जैसी चमक आ जाएगी।

आंवला जूस

आंवला विटामिन C का पावरहाउस है। रोजाना इसका जूस पीने से कोलेजन बूस्ट होता है, जिससे स्किन टाइट और चमकदार बनती है। इसके अलावा यह खून को साफ करता है और चेहरे के दाग-धब्बे व पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है।

टिप: सुबह खाली पेट 1 गिलास आंवला जूस पीना सबसे ज्यादा असरदार रहता है।

अनार + चुकंदर + गाजर मिक्स जूस

इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जादू जैसा काम करता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को एक्ने-फ्री बनाते हैं। चुकंदर त्वचा की नमी बनाए रखता है और इंफ्लामेशन को कम करता है। गाजर एजिंग के लक्षणों को धीमा करता है और स्किन को यंग लुक देता है।

कैसे बनाएं: सभी को बराबर मात्रा में लेकर जूस बनाएं और रोजाना सुबह पिएं। नियमित सेवन से चेहरे पर गुलाबी ग्लो और ग्लास स्किन जैसा निखार आता है।

नारियल पानी

रोज एक नारियल पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहती है। नारियल पानी में मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन की डलनेस हटाते हैं और स्किन टोन को इवेन बनाते हैं। यह शरीर को ठंडक देता है और शादी के दिनों में चमकदार, हेल्दी स्किन पाने का आसान तरीका है।

खीरे का जूस

खीरे में लगभग 95% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड और कूल रखता है। रोज सुबह एक गिलास खीरे का जूस पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे चेहरा क्लियर और ग्लोइंग बनता है। यह त्वचा के दाग-धब्बों और पिंपल्स को भी कम करता है।

अगर आपकी शादी अगले महीने है, तो आज से ही इन 5 नैचुरल ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करें। बिना महंगे ट्रीटमेंट और कैमिकल्स के, सिर्फ एक महीने में आपकी स्किन में आएगा नेचुरल ग्लो। बस ध्यान रखें इन ड्रिंक्स के साथ पानी खूब पिएं, जंक फूड से दूर रहें और नींद पूरी लें।

