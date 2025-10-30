बड़ी घटना: मुंबई  के एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंचे 20 बच्चों को बना लिया बंधक

नारी डेस्क: मुंबई से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पवई स्थित स्टूडियो में दिनदहाड़े 15-20 बच्चों को बंधक बनाया गया। स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूबर रोहित ने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया और कमरे में बंद कर दिया।



बताया जा रहा है कि आरोपी ने 100 बच्चों को कमरे में बंद किया था जिनमें से 80 को उसने जाने दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ लिया गया है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार रोहित पिछले चार से पांच दिनों से यहां ऑडिशन करा रहा था। उसने 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन 20 को अंदर की बंद कर दिया।



जब बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखाई दिए तो बाहर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार आरोपी पुलिस के हाथों चढ़ गया, अब पूछताछ में यह बात सामने आएगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी।