30 OCTTHURSDAY2025 7:07:47 PM
Nari

बड़ी घटना: मुंबई  के एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंचे 20 बच्चों को बना लिया बंधक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Oct, 2025 04:26 PM
बड़ी घटना: मुंबई  के एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंचे 20 बच्चों को बना लिया बंधक

नारी डेस्क: मुंबई से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पवई स्थित स्टूडियो में दिनदहाड़े 15-20 बच्चों को बंधक बनाया गया। स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूबर रोहित ने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया और कमरे में बंद कर दिया। 


बताया जा रहा है कि आरोपी ने  100 बच्चों को कमरे में बंद किया था जिनमें से 80 को उसने जाने दिया।  पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ लिया गया है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार रोहित पिछले चार से पांच दिनों से यहां ऑडिशन करा रहा था। उसने 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन 20 को अंदर की बंद कर दिया। 
 

जब बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखाई दिए तो बाहर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।  सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार आरोपी पुलिस के हाथों चढ़ गया, अब पूछताछ में यह बात सामने आएगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी। 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it