खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौत

नारी डेस्क: आज सुबह- सुबह राजस्थान से एक दुखद खगर सामने आई। यहां दौसा में बापी गांव के पास खाटू श्याम मंदिर से श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक पिकअप ट्रक और ट्रेलर ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा- तफरी मच गई।



पुलिस ने बताया कि- "बापी के पास एक यात्री पिकअप और ट्रेलर ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या अब 11 हो गई है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।" यह दुर्घटना बुधवार सुबह 3:30 से 3:45 बजे के बीच हुई, जब श्रद्धालु खाटूश्याम के दर्शन कर घर लौट रहे थे। अचानक से कंटेनर और एक पिकअप ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सब तहस- नहस हो गया।



हादसे का गवाह बने एक श्रद्धालु ने बताया कि ट्रक में कम से कम 22 लोग सवार थे। उन्होंने बताया- "हम एटा से हैं। ट्रक में 22-23 लोग सवार थे और 6-7 साल के बच्चे भी इस हादसे में मारे गए। 10-11 लोगों की मौत हो गई है।" दौसा के ज़िला कलेक्टर ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों में से नौ को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि तीन का ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है