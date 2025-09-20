10 रुपये के पाउडर से मिनटों में हटेगी काई, पेंट कराने से पहले जरूर करें ये काम वरना पैसे होंगे बर्बाद

नारी डेस्क : दिवाली से पहले लोग घर की सफाई और पेंट कराने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर दीवारों पर जमी काई को साफ किए बिना पेंट करा लिया जाए तो पेंट जल्दी खराब हो जाता है और आपके पैसे बेकार चले जाते हैं।

एक बेहद आसान और सस्ता तरीका है, जिससे आप सिर्फ 10 रुपये में जिद्दी काई मिनटों में साफ कर सकते हैं।

काई क्यों जमती है?

नमी वाली जगहों पर काई या फंगस का जमना बिल्कुल सामान्य है। खासकर मानसून में दीवारों पर पानी का रिसाव, सीलन या लगातार टपकता पानी काई बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। यह दीवारों को बदरंग और गंदा बना देता है, साथ ही पेंट की पकड़ भी कमजोर कर देता है। अगर ऐसी दीवार पर पेंट कर दिया जाए तो पेंट जल्दी उखड़ने लगता है और सारा खर्च बेकार चला जाता है।

किन चीजों की जरूरत होगी?

शोभा बैंसला के अनुसार, इस आसान तरीके के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है।

टॉयलेट क्लीनर: जो ज्यादातर घरों में पहले से मौजूद होता है।

सफेद पाउडर: 10 रुपये का एंटासिड (ईनो) पाउडर या बेकिंग सोडा।

काई हटाने का तरीका

काई साफ करने के लिए सबसे पहले जहां काई जमी हो वहां टॉयलेट क्लीनर की कुछ बूंदें डालें और पुराने ब्रश से उसे पूरी सतह पर फैला दें। फिर उस जगह पर ईनो पाउडर या बेकिंग सोडा छिड़कें। कुछ ही सेकंड में झाग बनने लगेगा, जो काई को जड़ से ढीला कर देगा। इस मिश्रण को लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से हल्के हाथ से रगड़ें, काई तुरंत निकल जाएगी और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।

क्यों असरदार है यह तरीका?

यह तरीका इसलिए असरदार है क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड काई और फंगस को जला देता है। वहीं, ईनो या बेकिंग सोडा एल्कलाइन होते हैं। जब एसिड और एल्कलाइन आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन से झाग बनता है। यह झाग काई की जड़ों तक पहुंचकर उसे कमजोर कर देता है, जिससे काई आसानी से साफ हो जाती है और दीवारें एकदम चमकने लगती हैं। इस सस्ते और आसान तरीके से आपको घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेंट कराने से पहले दीवारें एकदम साफ हो जाएंगी और पेंट लंबे समय तक टिकेगा।



