अब बरसात में भी  नहीं आएगी बदबू, इन तरीकों से महक उठेगा घर का हर कोना

नारी डेस्क: बरसात के मौसम में अक्सर घरों की छतों और दीवारों से सीलन और बदबूआने लगती है। यह न सिर्फ माहौल खराब करती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। इस दौरान कुछ देसी घरेलू नुस्खेअपनाकर आप अपने घर को ताज़ा और महकता रख सकते हैं।



सीलन और बदबू दूर करने के देसी उपाय

नीम की पत्तियां और कपूर: नीम की पत्तियां और कपूर को अलमारी और कमरों में रखने से नमी और कीड़े दूर रहते हैं। यह घर में ताज़गी भी बनाए रखते हैं।

बेकिंग सोडा: सीलन वाली जगह (जैसे कोनों और दीवारों के पास) पर बेकिंग सोडा छिड़क दें। यह नमी सोख लेता है और बदबू खत्म करता है।

नींबू और लौंग: नींबू में लौंग गाड़कर कमरे में रखें। यह हवा को ताज़ा रखेगा और मच्छर भी दूर करेगा।

अगरबत्ती या धूप: रोज़ाना घर में हवन सामग्री, धूपबत्ती या लोबान जलाएं। इसकी सुगंध सीलन और बदबू को दबाकर सकारात्मक ऊर्जा लाती है।

कॉफी पाउडर या चाय की पत्तियां: एक कटोरी में कॉफी पाउडर या सूखी चायपत्ती रख दें। यह घर की नमी और बदबू को सोख लेती है।

वेंटिलेशन (हवादार घर): बरसात में भी खिड़कियां-किवाड़ थोड़ी देर खोलकर रखें ताकि हवा का आवागमन हो। यह सीलन और फंगस को रोकता है।



बोनस टिप

छत और दीवारों में पानी का रिसाव हो तो तुरंत वॉटरप्रूफिंग कोटिंग करवाए। अलमारी और स्टोर रूम में सिलिका जेल पैकेट्स रखें, यह नमी सोख लेते हैं। बरसात में सीलन और बदबू से बचने के लिए नीम, कपूर, बेकिंग सोडा, नींबू-लौंग और अगरबत्ती जैसे देसी उपाय बेहद असरदार हैं। इन तरीकों को एक बार अजमा कर जरूर देखें

