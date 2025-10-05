सुबह उठते ही हो जाता है BP Low? कॉफी छोड़ें और इस घरेलू चीज़ से कंट्रोल करें

नारी डेस्क: आजकल बहुत लोग सुबह उठते ही लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) की समस्या से जूझते हैं। इसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन लगातार लो बीपी आपके शरीर पर गंभीर असर डाल सकता है। लो बीपी होने पर शरीर में चक्कर, कमजोरी, थकान और सुस्ती जैसी समस्याएं आम हैं। अधिकतर लोग इसे बढ़ाने के लिए कॉफी या चॉकलेट का सहारा लेते हैं, लेकिन डॉ. उपासना वोहरा के अनुसार, इसके बजाय एक प्राकृतिक घरेलू उपाय हींग और गुड़ अधिक फायदेमंद और सुरक्षित है।

लो ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षण

लो ब्लड प्रेशर होने पर शरीर में कई संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही चक्कर आना नींद से जागने के तुरंत बाद हल्का या गंभीर चक्कर महसूस होना। कमजोरी और थकान शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना और दिन भर थकान रहना। हाथ-पांव ठंडा होना रक्त संचार धीमा होने के कारण हाथ-पांव में ठंडक महसूस होना। सिरदर्द और धड़कन में बदलाव कभी-कभी सिर में हल्का या तेज दर्द, और दिल की धड़कन असामान्य होना।यदि ये लक्षण लगातार दिखाई दें, तो घरेलू उपाय के साथ-साथ डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।

हींग और गुड़ से लो बीपी कंट्रोल

लो ब्लड प्रेशर होने पर कॉफी या चॉकलेट की जगह हींग और गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह उपाय पूरी तरह प्राकृतिक और शरीर के लिए सुरक्षित है।

कैसे करें सेवन

चने की दाल के बराबर हींग लें। इसमें लगभग 2 ग्राम गुड़ मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे-धीरे चबाकर खाएं। इसे दिन में तीन बार लें। लगातार महीने भर रोजाना लेने से ब्लड प्रेशर में सुधार दिखाई देगा।

हींग और गुड़ के स्वास्थ्य लाभ

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना: हींग में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और शरीर में ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से लो बीपी के अचानक गिरने का खतरा कम होता है।

कमजोरी और थकान कम करना: गुड़ शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। इससे सुबह उठते ही महसूस होने वाली कमजोरी और थकान कम होती है। नियमित सेवन से दिनभर आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाना: हींग पाचन प्रणाली के लिए भी लाभकारी है। यह पेट की समस्याओं को दूर रखता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है। सही पाचन से शरीर को संपूर्ण पोषण मिलता है और स्वास्थ्य में सुधार आता है।

इस्तेमाल करने के टिप्स: सुबह उठते ही इसे खाने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, तो छोटी मात्रा से शुरू करें। महीने भर लगातार सेवन करने से परिणाम स्थायी और असरदार होंगे। साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, और संतुलित आहार लें।

कब डॉक्टर से संपर्क करें:अगर लो बीपी लंबे समय तक बना रहे, या इसके साथ तेज सिरदर्द, धड़कन असामान्य होना, अत्यधिक थकान या चक्कर जैसी समस्याएँ हों, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। कभी-कभी लो बीपी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है।

हींग और गुड़ का यह घरेलू उपाय लो बीपी को कंट्रोल करने का सुरक्षित और असरदार तरीका है। नियमित सेवन से ऊर्जा बढ़ती है, कमजोरी कम होती है, और ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत और सुरक्षित रख सकते हैं।