शाकाहारी हैं तो घबराएं नहीं! बिना नॉनवेज खाए ऐसे बढ़ाएं विटामिन B12

नारी डेस्क: शरीर में सभी विटामिन और मिनरल्स का सही स्तर होना जरूरी है। लेकिन आजकल विटामिन बी12 की कमी बहुत आम हो गई है। यह विटामिन खासतौर पर नॉन वेज खाने में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो लोग शाकाहारी हैं या नॉन वेज नहीं खाते, उन्हें इसकी कमी हो सकती है। चलिए जानते हैं कि बिना नॉन वेज लिए भी कैसे विटामिन बी12 का स्तर बढ़ाया जा सकता है।

शाकाहारी लोगों में विटामिन बी12 की कमी

शाकाहारी भोजन में विटामिन बी12 बहुत कम होता है, इसलिए शाकाहारी लोगों में इसकी कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस कमी के कारण शरीर कमजोर महसूस हो सकता है, हाथ-पैर सुन्न हो सकते हैं और नसों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन बी12 का सही स्तर बनाए रखना जरूरी होता है।

विटामिन बी12 कमी के लक्षण

विटामिन बी12 की कमी शरीर में कई तरह के लक्षणों के रूप में सामने आती है, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसकी कमी के सबसे सामान्य संकेतों में लगातार थकान महसूस होना, मतली या जी मिचलाना, बिना कोशिश के वजन कम होना और त्वचा का पीला पड़ना शामिल है। इसके अलावा जीभ में सूजन आना, हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नता महसूस होना, नजर धुंधली होना और याददाश्त कमजोर पड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों को बोलने या चलने में भी परेशानी होने लगती है। मानसिक लक्षणों में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की समस्या भी देखी जा सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक जांच करवाएं।

विटामिन बी12 की कमी क्यों होती है?

बी12 की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में विटामिन बी12 का कम होना, पेट में सूजन या गैस्ट्रिक इंफ्लामेशन। पर्निशियस एनीमिया (रक्त की बीमारी), पाचन तंत्र की समस्याएं किसी सर्जरी के बाद पाचन क्षमता का कम होना।अधिक शराब का सेवन, ट्रांसकोबालामिन 2 की कमी, इन कारणों से शरीर में बी12 का स्तर कम हो सकता है।

विटामिन बी12 बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका

डॉक्टरों के अनुसार विटामिन बी12 की कमी का इलाज नेजल जेल या नेजल स्प्रे से किया जा सकता है, जो बहुत असरदार होते हैं। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन (गोली) और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। यह तरीके शरीर में बी12 का स्तर जल्दी और प्रभावी रूप से बढ़ाते हैं।

जानवरों से मिलने वाले विटामिन बी12 वाले फूड्स

अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इन खाद्यों से आसानी से विटामिन बी12 मिल सकता है

रेड मीट

मछली

चिकन

अंडे

दूध और अन्य डेयरी उत्पाद

ये खाद्य पदार्थ विटामिन बी12 के सबसे अच्छे स्रोत हैं।

फोर्टिफाइड फूड का सेवन भी करें

कुछ फोर्टिफाइड फूड्स में विशेष रूप से विटामिन बी12 मिलाया जाता है, ताकि शाकाहारी लोग भी इसकी कमी को पूरा कर सकें। ऐसे फूड्स में ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और प्लांट बेस्ड मिल्क (जैसे सोया या बादाम दूध) शामिल हैं। इनका नियमित सेवन करके बिना नॉन-वेज खाए भी शरीर में विटामिन बी12 का स्तर संतुलित रखा जा सकता है।

और क्या करें?

अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं, क्योंकि खराब पाचन से बी12 का अवशोषण कम हो सकता है। शराब का सेवन कम करें, क्योंकि यह भी विटामिन बी12 की कमी को बढ़ाता है।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी दवा या इलाज को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।