SIIMA 2025: उर्वशी रौतेला का बोल्ड अंदाज़ छाया, ब्लैक स्लिट गाउन में लूटी महफिल

नारी डेस्क: South Indian International Movie Awards (SIIMA) 2025 का आयोजन इस बार भी सितारों से जगमगाता रहा, लेकिन जिस एक हसीना ने रेड कार्पेट पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वो थीं 'पहाड़ों की सुंदरी' उर्वशी रौतेला। जैसे ही उर्वशी ने स्टाइलिश एंट्री की, फैंस की नजरें बस उन पर ही टिक गईं। भीड़ में से लोग 'हू-हू' कर उनकी तारीफ करने लगे और देखते ही देखते उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

SIIMA 2025 में उर्वशी की एंट्री बनी चर्चा का विषय

रेड कार्पेट पर मौजूद भीड़ के बीच उर्वशी की एंट्री ने सभी का ध्यान खींच लिया। ब्लैक स्लिट गाउन में वो इतनी ग्लैमरस दिखीं कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। सेल्फी लेते समय जब उर्वशी ने लोगों की तरफ हाथ हिलाया, तो उनके फैंस 'हू-हू' करके उनका स्वागत करने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है।

ब्लैक स्लिट गाउन में दिखीं बोल्ड और यूनिक

उर्वशी ने इस बार एक ऐसा गाउन चुना, जो बेहद बोल्ड और यूनिक था। ब्लैक कलर के इस गाउन में कई ड्रामेटिक एलिमेंट्स जोड़े गए थे। इस ड्रेस में थाई हाई स्लिट था, जिससे उनका लुक और भी ग्लैमरस लग रहा था। उन्होंने इस स्लिट के साथ ब्लैक स्टॉकिंग्स भी पहनी थीं, जो उनके पूरे लुक में एक एलिगेंट टच ला रही थी।

गोल्डन एम्बेलिशमेंट ने लुक को दिया रॉयल टच

गाउन की सबसे खास बात थी उसमें किया गया गोल्डन एम्बेलिशमेंट। गाउन के टॉप पर लगे पत्तियों जैसे डिज़ाइन में गोल्डन मेटल का उपयोग किया गया था, जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। ब्लैक बेस पर यह गोल्डन डिजाइन उभरकर सामने आ रहा था और उर्वशी के पूरे लुक को रॉयल बना रहा था।

गोल्डन सैश से बढ़ाई शोभा

अपने लुक में और निखार लाने के लिए उर्वशी ने एक गोल्डन सैश भी कैरी किया। यह सैश उन्होंने दोनों हाथों से संभाला हुआ था, जो चलते समय उनके मूवमेंट को और भी ग्रेसफुल बना रहा था। जब उन्होंने पोज़ देने के लिए हाथ ऊपर किए, तो पीछे खड़े लोग फिर से 'हू-हू' करने लगे। इस छोटे से स्टाइलिंग डिटेल ने उनके लुक में बड़ा फर्क ला दिया।

जूलरी ने दिया कंप्लीट लुक

उर्वशी की जूलरी भी उनके आउटफिट की तरह ही शानदार थी। उन्होंने गले में एक फ्लोरल मोटिफ वाला स्टेटमेंट नेकपीस पहना था, जो उनके गोल्डन एम्बेलिश्ड गाउन से पूरी तरह मेल खा रहा था। इसी के साथ उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स, एक ब्राइट ब्रेसलेट और स्टाइलिश रिंग्स भी पहनी थीं। इन सबने मिलकर उनके लुक को कम्प्लीट और ग्लैमरस बना दिया।

लेपर्ड प्रिंट हील्स ने जोड़ा बोल्डनेस का तड़का

उर्वशी ने अपने लुक को कम्प्लीट किया लेपर्ड प्रिंट वाली एंकल-हाई हील्स से, जिनमें फ्रंट पर बो डिटेलिंग थी और पॉइंटेड डिजाइन दिया गया था। ये हील्स उनके स्लिट गाउन के साथ एकदम परफेक्ट दिख रही थीं। हील की ऊंचाई भी इतनी सही थी कि उनके गाउन का स्कर्ट पोर्शन फ्लो में बेहद खूबसूरत लग रहा था।

वीडियो हो रहा वायरल, फैंस हुए दीवाने

उर्वशी का यह लुक और उनका रेड कार्पेट मूवमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग उनकी ग्लैमरस स्टाइल, कॉन्फिडेंस, और फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके फैंस का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी उर्वशी ने साबित कर दिया कि रेड कार्पेट की असली क्वीन वही हैं।

उर्वशी ने फिर किया कमाल

हर बार की तरह इस बार भी उर्वशी रौतेला ने अपने ग्लैमरस अवतार से सभी को चौंका दिया। SIIMA 2025 में उन्होंने न सिर्फ सबसे अलग लुक चुना, बल्कि उसे इस तरह से कैरी भी किया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। उनका यह लुक एक बार फिर ट्रेंडसेटर बनने की ओर बढ़ चुका है।






