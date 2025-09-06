शादी हो या फेस्टिवल साड़ी के साथ परफेक्ट लगते हैं ये हेयरस्टाइल्स

साड़ी एक ऐसा लिबास है जिसे हर मौके पर पहना जा सकता है, लेकिन कई बार हम अपने बालों को लेकर काफी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। साड़ी के साथ शानदार हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को एलीगेंट, रॉयल और खूबसूरत बना देती है। चाहे शादी हो, फेस्टिवल हो या ऑफिस पार्टी – सही हेयरस्टाइल आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। आइए जानें कुछ स्टनिंग साड़ी हेयरस्टाइल आइडियाज।



क्लासिक बन (जूड़ा)

जूड़ा शादी और पारंपरिक मौकों के लिए परफेक्ट रहता है। इसके साथ गजरे, फूल या हेयर एसेसरी लगाने से रॉयल लुक आता है। यह कांजीवरम या भारी सिल्क साड़ियों के साथ सबसे अच्छा लगता है।

सॉफ्ट कर्ल्स ओपन हेयर

पार्टी, रिसेप्शन या फ्रेंड्स गेट-टुगेदर के लिए ये हेयरस्टाइल बेस्ट रहता है। हल्की साड़ी (जॉर्जेट, नेट, शिफॉन) के साथ यह नैचुरल और ग्लैमरस लुक देता है।



ब्रेडेड बन (चोटी वाला जूड़ा)

हेवी साड़ी या शादी के फंक्शन के लिए ब्रेडेड बन या चोटी वाला जूड़ा शानदार रहता है। इसमें क्राउन से चोटी बनाकर उसे जूड़े में सेट किया जाता है। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है।



फ्रेंच ब्रेड या फिशटेल ब्रेड

यंग और स्टाइलिश लुक के लिए इस हेयरस्टाइल को चूज किया जा सकता है । यह हल्की कॉटन या प्रिंटेड साड़ियों के साथ बहुत स्मार्ट लगता है। कॉलेज फंक्शन या कैज़ुअल पार्टी में यह बेस्ट रहता है।



हाई बन (टॉप नॉट)

यह गर्मियों में बहुत आरामदायक और स्टाइलिश लगता है। मॉडर्न साड़ी ड्रेपिंग (जैसे बेल्टेड साड़ी) के साथ यह सबसे अच्छा लगता है।



गजरे वाला ट्रेडिशनल बन

गजरे वाला ट्रेडिशनल बन खासकर दक्षिण भारतीय ब्राइडल लुक के लिए परफेक्ट है। इसमें पूरे जूड़े को गजरे या फूलों से सजाया जाता है।



इन बातों का रखें ख्याल

-साड़ी के फैब्रिक और मौके के हिसाब से हेयरस्टाइल चुनें।

-हेवी ज्वेलरी हो तो सिंपल हेयरस्टाइल रखें।

- मिनिमल ज्वेलरी हो तो हेयरस्टाइल में क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं।