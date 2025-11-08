08 NOVSATURDAY2025 8:29:26 PM
अपने बेटे को लेकर कब घर आएगी कैटरीना?  अस्पताल ने जारी किया मां- बच्चे का हेल्थ अपडेट

  • Updated: 08 Nov, 2025 09:18 AM
नारी डेस्क: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 नवंबर को एक बेटे के माता-पिता बने। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपने नन्हे-मुन्नों के आगमन की घोषणा एक प्यारे से नोट के साथ की, जिसमें लिखा था, "हमारी खुशियों की गठरी आ गई है। अपार प्यार और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे-मुन्नों का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025 - कैटरीना और विक्की।" विक्की ने इस नोट को शेयर करते हुए कैप्शन में 'धन्य' लिखा है।

बेबी बॉय होने की खबर के बाद से फैंस जानना चाहते थे कि कटरीना और उनके बच्चे की तबीयत कैसी है। अब जिस अस्पताल में कैटरीना ने बच्चे को जन्म दिया, उसने कैटरीना और बच्चे के स्वास्थ्य पर एक अपडेट साझा किया है। आईएएनएस के हवाले से उनके बयान में लिखा है- "अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को आज सुबह एचएन रिलायंस अस्पताल में एक बेटे का आशीर्वाद मिला। कैटरीना और बच्चा दोनों ठीक हैं।  डिस्चार्ज की तारीख अभी तय नहीं की गई है।'

जैसे ही इस जोड़े ने अपने बेटे के आगमन की घोषणा की, उन्हें हर तरफ से प्यार और शुभकामनाओं की बौछार मिल गई।
जैसे ही घोषणा हुई, विक्की और कैटरीना को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और उनके दोस्तों के प्यार और बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। प्रियंका चोपड़ा ने टिप्पणी की,- "बहुत खुश! बधाई हो।" अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने टिप्पणी की, "ओएमजीजीजी बधाई हो आप दोनों, बहुत खुश हूँ," जबकि गायिका नीति मोहन ने कहा, "ओएमजी!!!! बधाइयां।"

