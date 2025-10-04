04 OCTSATURDAY2025 10:33:21 AM
देश के लिए शहीद हुआ था भाई, बहन को विदाई देने पहुंच गई सेना की पूरी टीम

  • Updated: 04 Oct, 2025 09:46 AM
नारी डेस्क: जब एक लड़की  मायके से विदा होकर सुसराल जाती है तो उसे इस बात का हौंसला होता है कि उसका भाई उनके जाने के बाद उसके मायके का ख्याल रखेगा। लेकिन एक शहीद की बहन को हमेशा अपने परिवार को चिंता सताती है, लेकिन हाल ही में हमारे देश के जवानों ने इस चिंता को भी खत्म कर दिया। देश के लिए शहीद हुए जवान की बहन की जब विदाई हुई तो एक दो नहीं बल्कि पूरी बटालियन ही उसे विदाई देने पहुंच गई।

यह दिल खुश कर देने वाला नजारा देखने को मिला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जहां शहीद जवान की बहन की शादी की रस्में निभाने के लिए सेना के कई जवान पहुंचे। दुल्हन का भाई पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में वीरगति को प्राप्त हो गया था। बहन को भाई की कमी ना खले इसलिए पूरी बटालियन ना सिर्फ शादी में शामिल हुई बल्कि हर रस्म निभाकर भाई का फर्ज अदा किया। 

 शहीद आशीष की बहन की शादी में उसकी रेजिमेंट के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्य शामिल हुए। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया कि सेना की वर्दी पहने जवान फूलों से सजी चुनरी पकड़कर दुल्हन को मंडप तक ले जा रहे हैं। यह देख दुल्हन के साथ- साथ पूरा परिवार भावुक हो गया। इतना ही नहीं  सैनिकों ने बहन को बैंक में जमा (एफडी) के रूप में शगुन दिया और भाई की कमी को पूरा किया
 

