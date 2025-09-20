भक्तों के लिए बड़ी खबर, बंद होने जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के कपाट

नारी डेस्क: यदि आप आने वाले दिनों में खाटूश्याम जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर पढ़ लीजिए। क्योंकि 14 घंटे के लिए लगातार बाबा श्याम का मंदिर आम भक्तों के लिए बंद होने जा रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने हाल ही में इसका सूचना दी है। इस दौरान विशेष श्रृंगार, सेवा-पूजा एवं तिलक समारोह होगा, जिसमें भक्तों को आने की मनाही है।



श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार 25 सितंबर कि रात 10 बजे खाटू श्याम जी मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा। इस दौरान बाबा का तिलक श्रृंगार किया जाएगा जिसमें 8 से 12 घंटे का समय लगेगा। इसलिए मंदिर 14 घंटे के लिए बंद रहेगा। इसके बाद अगले दिन 26 सितम्बर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार होगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे तय समय से पहले मंदिर न पहुंचे।



बता दें कि हर अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक होता है। इसे चंदन से तैयार किया जाता है और यह अगले शाही स्नान तक (लगभग एक माह) तक बना रहता है। तिलक श्रृंगार के बाद बाबा श्याम के दर्शन एक अलग ही अद्भुत स्वरूप में होते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष सफाई, पवित्र जल से धुलाई, और तिलक श्रृंगार की प्रक्रिया होगी। भक्तों से इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।

