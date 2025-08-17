19 AUGTUESDAY2025 12:06:04 PM
आ रहे हैं बप्पा... इस दिन से शुरू हो रहा है 10 दिन का गणेश उत्‍सव, यहां जानें सही तिथि और पूजा मुहूर्त

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Aug, 2025 03:59 PM
आ रहे हैं बप्पा... इस दिन से शुरू हो रहा है 10 दिन का गणेश उत्‍सव, यहां जानें सही तिथि और पूजा मुहूर्त

नारी डेस्क: बप्पा के स्वागत के लिए हो जाइए तैयार, क्यों गणेश चतुर्थी आने वाली है।  हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है।  पूरे भारत में भक्तिभाव और धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी डेट को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है, चलिए आपको बताते हैं इस उत्सव की सही तिथि और पूजा मुहूर्त। 
 

ये है शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरूआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट पर होगा, जिसका समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को 03 बजकर 44 मिनट पर होगा। उदयातिथि के आधार पर 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। यह 27 अगस्त से प्रारंभ होकर 6 सितंबर, 2025 (शनिवार) को गणेश विसर्जन (आनंत चतुर्दशी) के साथ समाप्त होगा।


 पूजा विधि (पूजा प्रक्रिया)

सुबह स्नान और साफ वस्त्र पहनें।पूजा स्थल तैयार करें, लाल या पीले कपड़े में लकड़ी की चौकी सजाएं, फूल और दीप से सजावट करें।
गणेशजी की मूर्ति को उनके स्थान पर स्थापित करें गंगाजल, हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाएं। बप्पा के लिए मोदक, लड्डू, पंचामृत, फल, मेवा और मीठे पान-मिश्री तैयार करें। इसके बाद “ॐ गण गणपतये नमः” आदि मंत्र का जाप करें।अंतिम दिन (6 सितंबर) को गणेश विसर्जन कर उत्सव का समापन करें।
 

