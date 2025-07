इंडस्ट्री में शोक की लहर: दिग्गज अभिनेता और सिंगर ने कहा दुनिया को अलविदा, फैंस सदमे में

नारी डेस्क: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता, गायक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के सबसे बड़े बेटे एम.के. मुथु का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके चाहने वाले और परिवार के लोग इस समय बेहद दुखी हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, एम.के. मुथु का अंतिम संस्कार आज शाम किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के गोपालपुरम स्थित उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा। राज्य सरकार ने अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी साझा की है। वहीं, उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार की ओर से की गई है।

#MKMuthu, the eldest son of former CM M Karunanidhi, passed away in Chennai at the age of 77 after a prolonged illness. Once introduced as a film star to counter MGR’s popularity, he later withdrew from public life.https://t.co/dUdSGTK14t#DTNext #TamilNadu #DMK #Politics pic.twitter.com/7Eve6ZBqe4