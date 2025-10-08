08 OCTWEDNESDAY2025 7:14:15 PM
साड़ी की असली शान हैं ब्लाउज, करवा चौथ के लिए एक्ट्रेस के Blouse Design से लें आइडिया

नारी डेस्क: ब्लाउज न सिर्फ साड़ी का एक हिस्सा है, बल्कि वही पूरे लुक की रॉयल्टी, स्टाइल और पर्सनैलिटी तय करता है। चाहे साड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर ब्लाउज़ सही फिटिंग, फैब्रिक और डिजाइन में न हो तो पूरा लुक फीका पड़ जाता है। आज हम आपको कुछ  बॉलीवुड सेलिब्रिटी से प्रेरित ब्लाउज़ डिज़ाइन आइडियाज बताने जा रहे हैं जो करवा चौथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं -इनसे आपको पारंपरिक और ग्लैमरस दोनों लुक मिलेगा। 

दीपिका पादुकोण – क्लासिक सिल्क और जरी ब्लाउज

दीपिका की तरह  बनारसी और कांजीवरम साड़ी के साथ हाई-नेक, कोहनी तक आस्तीन वाला ब्लाउज चुनें, जिस पर गोल्ड ज़री या ब्रोकेड वर्क हो। इस तरह का ब्लाउज रॉयल रेड या मरून साड़ी के साथ परफेक्ट रहेगा। 

कियारा आडवाणी – मॉडर्न ग्लैमर

सादे लेकिन स्टाइलिश फेस्टिव लुक्स के लिए कियारा आडवाणी की तरह डीप वी-नेक या हॉल्टर नेक ब्लाउज चुनें जिसमें मिरर वर्क या सीक्विन हो। पेस्टल या शिमर शिफॉन साड़ी के साथ यह परफेक्ट रहेंगे।

आलिया भट्ट – सिंपल और एलिगेंट

सॉफ्ट, फेमिनिन ट्रेडिशनल लुक्स के लिए आलिया की तरह बोट-नेक या स्क्वेयर-नेक ब्लाउज पहनें जिसमें फाइन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो। इस तरह का ब्लाउज सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ियों के साथ बेहद शानार लगते हैं जैसे पिंक, आइवरी या पीच।

कैटरीना कैफ – मॉडर्न कट के साथ ग्लैम लुक

परफेक्ट फेस्टिव लुक के लिए स्लीवलेस या स्ट्रैपी ब्लाउज चुनें जिसमें हल्का शिमर या मेटालिक फैब्रिक हो। यह ब्राइट शिफॉन या जॉर्जेट साड़ियों के साथ खूब जचते हैं।

अदिति राव हैदरी – रॉयल  लुक

 उनके विंटेज और राजसी शरारा व साड़ी स्टाइल्स की लड़कियां दिवानी हैं। उनकी तरह हाई नेक या क्लोज्ड ब्लाउज़ पहनें जिस पर पर्ल, ज़रदोसी या गोटा वर्क हो। गहरे रंगों की साड़ियों के साथ इस ब्लाउज को कैरी करें जैसे एमरल्ड ग्रीन या वाइन।

माधुरी दीक्षित – ट्रेडिशनल ग्लैम

वह सदाबहार पारंपरिक साड़ी के साथ स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज़ चुनती हैं, जिसमें भारी एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क किया होता है। इस ब्लाउज के साथ रेड या गोल्डन सिल्क साड़ी करवा चौथ के लिए बेस्ट रहेगी।

